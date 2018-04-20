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    Россия

    День Победы в Москве. Нахимовцы из Севастополя впервые пройдут на параде

    (обновлено: )10450
    В параде Победы в Москве впервые примут участие пешие расчеты филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе, а также военной полиции Минобороны РФ.
    Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Пешие расчеты филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе впервые в этом году пройдут в парадном строю на параде Победы 9 мая в Москве, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны РФ.

    Парад Победы на Красной площади в Москве. Видео
    RT на русском/Youtube
    Парад Победы на Красной площади в Москве. Полная версия

    По его словам, в параде в российской столице впервые примут участие пешие расчеты военной полиции Минобороны РФ, Военной академии войсковой противовоздушной обороны им. Василевского (Смоленск), а также двух учебных заведений войск национальной гвардии РФ — Саратовского военного института и Московского президентского кадетского училища им. Шолохова.

    Ход подготовки к параду на Красной площади будет рассмотрен на заседании, сообщает РИА Новости.

    Заседание коллегии Минобороны РФ проходит в закрытом от СМИ режиме.

    В начале апреля более 10 тысяч военных и механизированная колонна в составе более 100 единиц современного вооружения и военной техники на полигоне в подмосковном Алабино приняли участие в тренировке военного парада, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.

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