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    Фотоленты

    Масштабная репетиция парада Победы под Москвой

    (обновлено: )9510
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Военнослужащие во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области.
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Военнослужащие во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Военнослужащие во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Военнослужащие во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Военнослужащий во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Бронетранспортер БТР-82А во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Броневики "Патруль" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Военнослужащие во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Военнослужащие во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Военнослужащие во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Военнослужащие во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Военнослужащие во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области.
    Военнослужащие во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области. Рекадрированный.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Военнослужащие во время подготовки к Параду Победы на военном полигоне "Алабино".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Бронетранспортер БТР-82А во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Военнослужащий во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Бронированный автомобиль "Урал-432009" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Самоходные артиллерийские установки (САУ) "Коалиция-СВ" (слева) и самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    РИА Новости

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    Военнослужащие во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино".

    Более 10 тысяч военных и механизированная колонна в составе более 100 единиц современного вооружения и военной техники на полигоне в подмосковном Алабино в пятницу приняли участие в тренировке военного парада, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, сообщается на сайте Минобороны РФ.

    Добавляется, что среди техники, которая поучаствовала в тренировке, были автомобили "Тигр", бронетранспортеры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец-25", 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "ТорМ2ДТ" и многие другие.

    Смотрите также: Парад Победы на Красной площади в Москве. Полная версия

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