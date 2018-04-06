Масштабная репетиция парада Победы под Москвой

Более 10 тысяч военных и механизированная колонна в составе более 100 единиц современного вооружения и военной техники на полигоне в подмосковном Алабино в пятницу приняли участие в тренировке военного парада, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Добавляется, что среди техники, которая поучаствовала в тренировке, были автомобили "Тигр", бронетранспортеры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец-25", 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "ТорМ2ДТ" и многие другие.

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