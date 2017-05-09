Парад Победы на Красной площади в Москве. Полная версия

Военный парад традиционно открыли барабанщики Московского военно-музыкального училища министерства обороны России им. Халилова. После прохождения знаменных групп знамени победы, государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России в сопровождении почетного караула трех видов вооруженных сил — Сухопутных Войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота — на Красную площадь вышли самые юные участники парада — рота Московского суворовского училища.

Кроме них по площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

В составе пешей колонны также прошел сводный парадный расчет девушек-военнослужащих от Военного университета Минобороны РФ, филиала Военной Академии материально-технического обеспечения им. Хрулева и Военно-космической академии им. Можайского.

После прохода "Кремлевских курсантов" — выпускников Московского высшего военного командного училища — Военный оркестр московского гарнизона освободил площадь для проезда колонны боевой техники.

Движение колонны военной техники открыл танк Т-34-85, за которым проследовали бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К". Продолжили механизированную колонну боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2", бронетранспортеры БТР-82а, БТР-МДМ и "Бумеранг", боевые машины десанта БМД-4М, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

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Во время Парада были продемонстрированы впервые участвующие в параде Победы новейшие "арктические" варианты уже известных образцов вооружения противовоздушной обороны — зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА". Оба выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур.

Замкнули колонну военной техники перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг", которые проследовали за подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Ярс".