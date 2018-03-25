В Риге пройдет общебалтийский гей-парад

КИЕВ, 25 мар – РИА Новости Украина. Латвийское объединение лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) и дружественная им организация Mozaīka планируют организовать парад сексуальных меньшинств "Балтийский прайд" в Риге 9 июня, сообщает в воскресенье интернет-портал mixnews.lv со ссылкой на представителя Рижской думы Айру Шмелде.

"Балтийский прайд" ежегодно проходит в одной из трех стран Балтии. В этом году мероприятие проведут в Риге. Планируется, что организованный объединением парад пройдет с 12.00 до 15.00 и начнется в Верманском саду. После участники парада пойдут по маршруту от улицы Элизабетес, далее по улице Бривибас, потом они отправятся на улицу Бруниниеку. Далее марш продолжится по улице Тербатас и завершится в Верманском саду", — цитирует портал Шмелде.

О своем участии в параде заявили около 2000 человек.

По словам Шмелде, в думу поступило заявление об организации марша, однако о возможных ограничениях в связи с этим пока неизвестно.

"Балтийский прайд 2018" представляет собой совокупность мероприятий, целью которых является актуализация прав ЛГБТ в Латвии, странах Балтии и во всем Европейском союзе. Во время прайда будут организованы различные концерты, выступления, дни кино и выставки. Также будут проведены различные мероприятия, связанные с правами человека, например, международная конференция о свободе слова.