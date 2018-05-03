В Донецке прошла репетиция парада к 9 Мая

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В четверг в центре Донецка прошла первая репетиция военного парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая. По данным властей ДНР, в 2018 году в параде примут участие более 1500 человек личного состава и свыше 70 единиц современной боевой техники и времен ВОВ.

"Сюда выведены расчеты, подготовленные для прохождения парада. Сейчас мы отрабатываем дистанцию, поскольку репетиции проходили в воинских частях, расположенных на линии соприкосновения. Поэтому здесь нужно было отработать шаг, услышать оркестр. В этом году увеличено количество парадных расчетов и техники, которые пройдут по главной улице Донецка 9 мая. Кроме того, на 70% обновлена форма одежды военнослужащих–участников парада. Нам есть на кого равняться. В России из года в год парад проводится очень красочно. Мы тоже должны провести парад на высоком уровне", – заявил министр обороны самопровозглашенной ДНР Владимир Кононов.

В Минобороны самопровозглашенной республики подчеркнули, что 9 мая в параде Победы также примут участие иностранные военнослужащие, представляющие военные ведомства других государств, однако, представители каких именно стран будут приглашены на торжественную церемонию, силовики не уточнили.

Напомним, что в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках военные парады в честь Дня Победы проходят уже четвертый год. Первый парад в ДНР и ЛНР прошел 9 мая 2015 года. Тогда по центральным улицам Донецка и Луганска прошли несколько десятков единиц военной техники, включая различные модификации танков, бронемашины и артиллерийские орудия.