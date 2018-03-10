Первый раз за 27 лет. В США на параде покажут военную технику

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В США 11 ноября пройдет первый за 27 лет военный парад.

По приказу президента Дональда Трампа, парад пройдет в Вашингтоне в национальный праздник страны — День ветеранов, сообщает телекомпания CNN.

Документ уже был направлен Пентагоном председателю Комитета начальников штабов США, который отвечает за планирование мероприятия.

В нем указывается, что в параде не будет участвовать тяжелая гусеничная техника, а "только колесные транспортные средства". Такие ограничения будут сделаны для того, чтобы "минимизировать ущерб местной инфраструктуре", в том числе дорожному покрытию.

Согласно планам, парад пройдет от Белого дома до Капитолийского холма, где располагается здание Конгресса США. Трамп, как ожидается, будет наблюдать за парадом на смотровой площадке, которая будет построена рядом со зданием Конгресса. В конце парада над Вашингтоном должны пролететь самолеты ВВС.

Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. В нем приняли участие около 8 тыс. военнослужащих, вашингтонскими улицами проехала техника, участвовавшая в военных действиях, прошли представители различных родов войск, музыканты из военных оркестров, также была задействована и авиация.

Ранее Пентагон заявил, что ведет работу в области гиперзвуковых технологий. Испытания оружия такого типа начнутся в 2019 году.