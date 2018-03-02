В США сообщили, когда создадут гиперзвуковое оружие

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Пентагон заявил, что ведет работу в области гиперзвуковых технологий. Испытания оружия такого типа начнутся в 2019 году.

"Мы понимаем, что соревнуемся с такими странами, как Россия и Китай", — заявил глава Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Стивен Уокер.

Он отметил, что разработкой гиперзвукового оружия уже несколько лет занимается его управление совместно с ВВС, НАСА, сухопутными силами и ВМС. По его словам, эта задача стоит в приоритете.

Ведомство еще осенью попросило увеличить бюджет на исследования в этой области, добавил Уокер.

Накануне Владимир Путин в послании к парламенту представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии. Также он рассказал о создании системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.

Американские военные немедленно отреагировали на выступление Путина. Так, начальник Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что страна должна развивать систему радаров орбитального базирования для противостояния сверхзвуковому оружию.

По его словам, Пентагон признает, что наземных систем обнаружения недостаточно, поэтому необходимо выделить "всего" несколько миллиардов долларов на создание орбитального радара.