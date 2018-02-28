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    Порошенко сообщил о скором прибытии первой партии оружия из США

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    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы (22)

    (обновлено: )16701
    Первая поставка оборонительного вооружения из США должна произойти уже через несколько недель, сказал Петр Порошенко на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос о сроках поставки оружия США для Украины.
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS Gleb Garanich

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia
    WSJ: предоставленное Украине Javelin и условия со стороны США
    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что первая партия оборонительного оружия из США поступит в Украину уже через несколько недель.

    "Первая поставка этого вооружения должна произойти уже через несколько недель", — сказал Порошенко на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос о сроках поставки оружия США для Украины.

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    Он добавил, что в этом году ожидается целый ряд поставок.

    Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США, они ожидаются в 2018 году.

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