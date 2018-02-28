Порошенко сообщил о скором прибытии первой партии оружия из США

"Первая поставка этого вооружения должна произойти уже через несколько недель", — сказал Порошенко на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос о сроках поставки оружия США для Украины.
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Он добавил, что в этом году ожидается целый ряд поставок.
Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США, они ожидаются в 2018 году.