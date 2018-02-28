Прессуха Порошенко и США

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В среду, 28 февраля президент Петр Порошенко даст большую пресс-конференцию. Общение со СМИ начнется в 15:00 в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал" и станет седьмым по счету. Тема мероприятия — "Вызовы-2018".

Политический эксперт Павел Рудяков уверен, что одной из ключевых тем пресс-конференций президента Петра Порошенко будет разрешение ситуации на Донбассе.

"Форма широкого общения президента с публикой в Украине становится забытой — Порошенко легко пропускает форматы ежегодных итоговых пресс-конференций. Думаю, что в первую очередь, Петр Алексеевич будет вести речь о ситуации на Донбассе, разъяснит как понимать подписанный им закон об особенностях осуществления государственного суверенитета на этих территориях. Но резких движений вроде объявления досрочных выборов в Верховную Раду ждать не стоит. Это не согласовано с Соединенными Штатами, а без такой санкции мы ничего сами не делаем. США пока остаются на позициях проведения выборов только в свои сроки", — говорит эксперт.

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Кроме того, Рудяков не исключает, что Порошенко расскажет, как государство будет строить отношения с Российской Федерацией,

"РФ, которая прежде была врагом только на словах, теперь официально признанна "агрессором". Все мы теоретически понимаем, как это будет, но не до конца осознаем последствия. Думаю, на этом Порошенко сделает главный акцент, а остальное станет повтором того, что он рассказывал в Мюнхене и Давосе", — подытожил Рудяков.