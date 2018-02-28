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    Порошенко прокомментировал свой отдых на Мальдивах

    Тема:

    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы (22)

    (обновлено: )1249112
    Президент Украины на пресс-конференции ответил на вопрос об отдыхе на Мальдивских островах во время новогодних каникул. Порошенко намерен предоставить финансовую информацию о полете в своей декларации.
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Фото Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что посетил Мальдивы в январе 2018 года под своей фамилией и по своему паспорту.

    Порошенко в среду проводит пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018".

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    "Президент Украины не имеет права передавать свои полномочия, в начале января никому эти обязанности не передавал. Границу я пересекал по своей фамилии и по своему паспорту. Оплатил и самолет, и отель со своего банковского счета в украинском банке. В подаваемой мной декларации вы сможете в этом убедиться", — заявил Порошенко.

    Ранее была обнародована информация о том, что президент Украины пересек границу под именем Petro Incognito, после чего чартерным рейсом вылетел на Мальдивы. Там он провел неделю, устроив себе новогодние каникулы.

    В ходе пресс-конференции Порошенко заявил, что ключевой вызов для Украины — "война" с Россией. Президент Украины не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов.

    Кроме того, Порошенко заявил, что возврат военной техники из Крыма возможен лишь при возврате полуострова.

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