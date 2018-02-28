Порошенко прокомментировал свой отдых на Мальдивах

Фото Twitter Петра Порошенко

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что посетил Мальдивы в январе 2018 года под своей фамилией и по своему паспорту.

Порошенко в среду проводит пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018".

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"Президент Украины не имеет права передавать свои полномочия, в начале января никому эти обязанности не передавал. Границу я пересекал по своей фамилии и по своему паспорту. Оплатил и самолет, и отель со своего банковского счета в украинском банке. В подаваемой мной декларации вы сможете в этом убедиться", — заявил Порошенко.

Ранее была обнародована информация о том, что президент Украины пересек границу под именем Petro Incognito, после чего чартерным рейсом вылетел на Мальдивы. Там он провел неделю, устроив себе новогодние каникулы.

В ходе пресс-конференции Порошенко заявил, что ключевой вызов для Украины — "война" с Россией. Президент Украины не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов.

Кроме того, Порошенко заявил, что возврат военной техники из Крыма возможен лишь при возврате полуострова.

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