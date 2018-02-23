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    Фото дня. Скандал с советскими знаменами на параде Нацгвардии в Кривом Роге

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    По информации МВД, военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика.
    Бойцы Национальной гвардии Украины с красными флагами во время празднования дня освобождения Кривого Рога
    Фото "Сайт города Кривой Рог"

    В Национальной гвардии Украины назначено служебное расследование в связи с использованием сотрудниками МВД Украины советской символики. 

    Накануне, 22 февраля, во время празднования дня освобождения Кривого Рога по центральным улицам города прошла колонна бойцов Национальной гвардии, которые несли красные флаги с советской символикой. Также во время марша проехал танк Т-34 с изображением советского ордена боевого знамени на башне.

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    "Вчера, 22 февраля, военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика. По данному факту командующим Национальной гвардии Украины генерал-полковником Юрием Аллеровим назначено служебное расследование", — говорится на сайте МВД Украины.

    Напомним, что использование советских символов, флагов и лозунгов запрещается законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов  в Украине и запрете пропаганды их символики". Закон был принят Верховной Радой в 2015 году.

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