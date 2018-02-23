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    Фотоленты

    Штурм одесского санатория: неизвестные с арматурой устроили погром

    (обновлено: )26203
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Думская.net
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Думская.net
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Думская.net
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Думская.net
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Думская.net
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Думская.net
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Думская.net
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Думская.net
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Думская.net
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Думская.net
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Думская.net
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Думская.net
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Думская.net
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Думская.net
    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    Думская.net

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    Утром 23 февраля сотрудники одной из охранных фирм Одессы выломали ворота в санаторий "Лермонтовский" и заняли здание. Группа мужчин спортивного сложения была вооружена арматурой в момент нападения.

    После их атаки в санатории было отключено электроснабжение, неизвестные организовали патрулирование территории.

    Смотрите также: "Теплый" прием. Столкновения фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова

    Позднее санаторий удалось разблокировать, его захватчики удалились. Правоохранители провели осмотр помещений и зафиксировали нанесенный учреждению материальный ущерб: выбитые двери и замки.

    Смотрите также: Смерть полицейского в Бильбао. Бойня ультрас "Спартака" и "Атлетика"

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