Штурм одесского санатория: неизвестные с арматурой устроили погром

Утром 23 февраля сотрудники одной из охранных фирм Одессы выломали ворота в санаторий "Лермонтовский" и заняли здание. Группа мужчин спортивного сложения была вооружена арматурой в момент нападения.

После их атаки в санатории было отключено электроснабжение, неизвестные организовали патрулирование территории.

Смотрите также: "Теплый" прием. Столкновения фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова

Позднее санаторий удалось разблокировать, его захватчики удалились. Правоохранители провели осмотр помещений и зафиксировали нанесенный учреждению материальный ущерб: выбитые двери и замки.

Смотрите также: Смерть полицейского в Бильбао. Бойня ультрас "Спартака" и "Атлетика"