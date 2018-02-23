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    В Кривом Роге бойцы Нацгвардии прошли с красными флагами и символикой СССР

    (обновлено: )1635481
    В Кривом Роге во время празднований дня освобождения города не побоялись вывести на центральную улицу военных с советскими флагами, а также танк с орденом советского боевого знамени на борту.
    Бойцы Национальной гвардии в день освобождения Кривого Рога прошли маршем с красными флагами
    Фото "Сайт города Кривой Рог"

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Кривом Роге во время празднования дня освобождения города бойцы Национальной гвардии прошли маршем с красными флагами.

    На красных знаменах бойцов была также советская символика, в частности серп и молот.

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    По центру города также проехал танк Т-34 с советским орденом боевого знамени на башне и желто-голубым флагом.

    "По проспекту Мира проехала военная техника, во главе колонны легендарный танк Т-34, который освобождал Кривой Рог, принимал участие в штурме Берлина, а также в военных парадах Победы в Германии", — сообщает "Сайт города Кривой Рог".

    Фото "Сайт города Кривой Рог"
    Танк с советским орденом на борту проехал в день освобождения Кривого Рога

    По информации издания, этой традиции уже 20 лет.

    Напомним, что использование советских символов, флагов и лозунгов запрещается законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов  в Украине и запрете пропаганды их символики". Закон был принят Верховной Радой в 2015 году.

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