наверх
20.02.201820:47
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.52- 0.12
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    В Тернополе людей шокируют красно-черными флагами

    (обновлено: )457115
    В Тернополе красно-черный флаг будут поднимать вместе с флагом Украины – такое решение приняли на сессии городского совета 2 февраля. Ко Дню памяти Героев Небесной Сотни, который отмечают 20 февраля, на зданиях центральных улиц города подняли красно-черный флаг.
    Марш в честь Бандеры. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Теперь в Тернополе во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях одновременно с сине-желтым флагом обязательно нужно поднимать флаг национальной революции – красно-черный, пишет Марьяна Дохват.

    Инициатором такого нововведения был городской голова. Решение приняли во время сессии Тернопольского городского совета 2 февраля 2018, как ответ на принятый польским Сеймом закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".

    Туриста из Польши заставили вывесить красно-черный флаг в Яремче
    Туриста из Польши заставили вывесить красно-черный флаг в Яремче

    По словам Сергея Надала, несмотря на принятие указанного закона, Польша, как и раньше, останется партнером Тернополя. Ведь семь польских городов являются нашими официальными городами-побратимами, с которыми город развивает дружеские отношения.

    Слишком много

    Несколько десятков огромных красно-черных флагов вывесили на здании ЦУМа и зданиях на ул. Сагайдачного. Журналист спросила у прохожих, что они думают относительно такого нововведения.

    “Если честно, то я шоке, — говорит 40-летний Виталий Жук. — Читал, что теперь этих флагов будет много и почему, тоже знаю. Но слишком много”.

    Тернополянка Ирина говорит: если жители города считают, что красно-черные флаги должны висеть на важные праздники в городе, пусть висят.

    “Правда, я не помню, чтобы мнением общины кто-то интересовался, — говорит женщина. — А вот относительно их размеров, то эта гигантомания уже начинает пугать. Самая длинная колбаса, самая длинная катальповая аллея, самый длинный фонтан. Теперь уже и флаги мега-размеров по всему городу. Как по мне, то все же немного перебор”.

    Жительница Тернополя Ольга считает, что это проявление патриотизма и не понимает позиции львовской власти.

    Читайте также: Так хотелось сэкономить… Соцсети о скандальной агитке Порошенко

    “Что вам сказать? Я думаю, что это пусть и очень своеобразное, но все же — проявление патриотизма, бесшабашности и смелости, — говорит женщина. — Потому что в Польше пусть хотят вешают, хотят — не вешают, но это наша история и мы имеем право на этот флаг. Я была удивлена, что во Львове отказались или даже вроде запретили красно-черный флаг. Я против дерзкого национализма, который мы иногда наблюдаем. Но красно-черные флаги, которые развеваются рядом с желто-голубым, таки вдохновляют, они добавляют особой атмосферы и вызывают смешанные чувства: гордость, печаль, любовь к своей земле”.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Петр Порошенко выступает перед полупустым залом во время Мюнхенской конференции
    Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Активисты потребовали закрыть Россотрудничество
    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Александр Абраменко
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины