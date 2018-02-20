В Тернополе людей шокируют красно-черными флагами

РИА Новости Украина

Теперь в Тернополе во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях одновременно с сине-желтым флагом обязательно нужно поднимать флаг национальной революции – красно-черный, пишет Марьяна Дохват.

Инициатором такого нововведения был городской голова. Решение приняли во время сессии Тернопольского городского совета 2 февраля 2018, как ответ на принятый польским Сеймом закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".

По словам Сергея Надала, несмотря на принятие указанного закона, Польша, как и раньше, останется партнером Тернополя. Ведь семь польских городов являются нашими официальными городами-побратимами, с которыми город развивает дружеские отношения.

Слишком много

Несколько десятков огромных красно-черных флагов вывесили на здании ЦУМа и зданиях на ул. Сагайдачного. Журналист спросила у прохожих, что они думают относительно такого нововведения.

“Если честно, то я шоке, — говорит 40-летний Виталий Жук. — Читал, что теперь этих флагов будет много и почему, тоже знаю. Но слишком много”.

Тернополянка Ирина говорит: если жители города считают, что красно-черные флаги должны висеть на важные праздники в городе, пусть висят.

“Правда, я не помню, чтобы мнением общины кто-то интересовался, — говорит женщина. — А вот относительно их размеров, то эта гигантомания уже начинает пугать. Самая длинная колбаса, самая длинная катальповая аллея, самый длинный фонтан. Теперь уже и флаги мега-размеров по всему городу. Как по мне, то все же немного перебор”.

Жительница Тернополя Ольга считает, что это проявление патриотизма и не понимает позиции львовской власти.

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“Что вам сказать? Я думаю, что это пусть и очень своеобразное, но все же — проявление патриотизма, бесшабашности и смелости, — говорит женщина. — Потому что в Польше пусть хотят вешают, хотят — не вешают, но это наша история и мы имеем право на этот флаг. Я была удивлена, что во Львове отказались или даже вроде запретили красно-черный флаг. Я против дерзкого национализма, который мы иногда наблюдаем. Но красно-черные флаги, которые развеваются рядом с желто-голубым, таки вдохновляют, они добавляют особой атмосферы и вызывают смешанные чувства: гордость, печаль, любовь к своей земле”.