В Черновцах будут использовать флаг ОУН с государственным

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Городской совет Черновцов принял решения о поднятии флага ОУН во время праздников и обязательном использовании украинского языка во всех сферах жизни города.

О решении горсовета сообщает пресс-служба партии "Свобода", которая была инициатором решения.

Флаги ОУН будут вывешиваться в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы.

Так же по решению горсовета, языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности, языком официальных объявлений и сообщений является государственный язык — украинский.

Документ предусматривает, что на территории Черновцов все названия учреждений, предприятий, организаций, вывески, плакаты, афиши, публикации, сообщения, рекламные объявления, любые другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции, информация для потребителей товаров и услуг выполняется на государственном языке.

Вводится использование украинского языка во всех сферах обслуживания. В заведениях общественного питания, торговли обязательно наличие меню на государственном языке. При обслуживании посетителей персонал обязан предлагать меню на украинском языке и только по требованию посетителя предоставить меню на любом другом языке.

Ране сообщалось, что Нацкомиссия по вопросам связи и информатизации одобрила проект постановления Кабинета министров о блокировании запрещенных российских сайтов.