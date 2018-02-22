наверх
22.02.201817:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Черновцах будут использовать флаг ОУН с государственным

    (обновлено: )10803
    Согласно решению горсовета, так же вводится использование украинского языка во всех сферах обслуживания - в заведениях общественного питания, торговли обязательно наличие меню на государственном языке.
    Флаг Украины возле памятника Тарасу Шевченко
    УНИАН

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Городской совет Черновцов принял решения о поднятии флага ОУН во время праздников и обязательном использовании украинского языка во всех сферах жизни города.

    Школьница с букварем
    Украинское фото
    Украинский язык развивается, но под давлением английского — эксперт

    О решении горсовета сообщает пресс-служба партии "Свобода", которая была инициатором решения.

    Флаги ОУН будут вывешиваться в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы. 

    Так же по решению горсовета, языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности, языком официальных объявлений и сообщений является государственный язык — украинский.

    Документ предусматривает, что на территории Черновцов все названия учреждений, предприятий, организаций, вывески, плакаты, афиши, публикации, сообщения, рекламные объявления, любые другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции, информация для потребителей товаров и услуг выполняется на государственном языке.

    Вводится использование украинского языка во всех сферах обслуживания. В заведениях общественного питания, торговли обязательно наличие меню на государственном языке. При обслуживании посетителей персонал обязан предлагать меню на украинском языке и только по требованию посетителя предоставить меню на любом другом языке.

    Ране сообщалось, что Нацкомиссия по вопросам связи и информатизации одобрила проект постановления Кабинета министров о блокировании запрещенных российских сайтов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Евгения Бильченко
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев