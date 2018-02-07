В Кривом Роге мужчину посадили за надругательство над национальным флагом

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Кривом Роге суд приговорил мужчину, которого обвинили в надругательстве над государственным флагом Украины, к трем годам и одному месяцу лишения свободы.

0564.ua Дело о надругательстве над флагом Украины

Приговор был зачитан в среду, 7 февраля, в присутствии обвиняемого, представителя прокуратуры и присутствовавших в суде активистов, сообщает 0564.

О таком наказании ходатайствовала прокуратура. Прокурор отметила, что на момент совершения преступления, у подсудимого была непогашенная условная судимость.

Решение райсуда может быть обжаловано в Апелляционном суде.

Ранее сообщалось, что представители националистической партии "Свобода" зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-чёрного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) наряду с государственным.