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    Общество

    В Кривом Роге мужчину посадили за надругательство над национальным флагом

    (обновлено: )30005
    Отмечается, что такое наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц требовала прокуратура Кривого Рога.
    Дело о надругательстве над флагом Украины
    0564.ua

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Кривом Роге суд приговорил мужчину, которого обвинили в надругательстве над государственным флагом Украины, к трем годам и одному месяцу лишения свободы.

    0564.ua
    Дело о надругательстве над флагом Украины

    Приговор был зачитан в среду, 7 февраля, в присутствии обвиняемого, представителя прокуратуры и присутствовавших в суде активистов, сообщает 0564.

    О таком наказании ходатайствовала прокуратура. Прокурор отметила, что на момент совершения преступления, у подсудимого была непогашенная условная судимость.

    Решение райсуда может быть обжаловано в Апелляционном суде.

    Ранее сообщалось, что представители националистической партии "Свобода" зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-чёрного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) наряду с государственным.

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