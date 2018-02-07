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    Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады

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    Олимпийская команда Украины приняла решение, что национальный флаг Украины понесет олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная.
    Елена Пидгрушная
    Facebook НОК Украины

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Национальный флаг Украины на церемонии открытия ХХИИ зимних Олимпийских игр понесет олимпийская чемпионка и капитан женской сборной по биатлону Елена Пидгрушная.

    Такое решение было принято спортсменами во время общекомандного собрания Олимпийской команды Украины, сообщает пресс-служба НОК Украины.

    "Очень рада, что мне выпала почетная миссия нести флаг Украины на открытии Олимпийских игр. Приятно, что команда поддержала мою кандидатуру. Это была мечта детства и поэтому это вдвойне радует меня", — сказала Елена Пидгрушная.

    Напомним, что в южнокорейском Пхенчане с 9 по 28 февраля пройдут XXIII Олимпийские игры. Украинский Национальный олимпийский комитет получил 32 лицензии на выступление в Пхенчане. Украинцы будут выступать в биатлоне, санном спорте, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, сноубординге и впервые в скелетоне. Украинским олимпийцам обещано 125 тысяч долларов премиальных за золотую медаль, 80 тысяч долларов — за второе место и 55 тысяч долларов за бронзу.

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