Вытерли ноги о флаг Украины. Поляки отделались небольшим штрафом

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Польский суд вынес приговор троим молодым людям, которые вытерли ноги об украинский флаг, отказавшись признать произошедшее надругательством, сообщает "Польское радио".

Инцидент произошел в сентябре 2017 года, однако приговор был вынесен лишь на днях. Трое поляков сняли флаг Украины с одного из зданий в городе Свидница и вытерли об него ноги. Украинскую символику разместила на фасаде компания Smart Work, офис которой находится в этом же доме.

Изначально муниципальная стража, задержавшая поляков, на своем портале сообщила, что было совершено "публичное надругательство, уничтожен и поврежден" флаг, а молодые люди подозреваются в нарушении соответствующей статьи Уголовного кодекса Польши. Им грозило лишение свободы на срок до года.

Однако после этого задержанным было предъявлено другое обвинение — в "краже и уничтожении имущества".

"Над флагом не было совершено надругательство. Он был вывешен частно, а не правительством или органом власти", — приводит сайт слова сержанта полиции Магдалены Зомбек.

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В соответствии с решением суда, каждый из троих молодых людей должен заплатить штраф в объеме 300 польских злотых (более 2500 грн — Ред.). Кроме того, нарушители должны выплатить 150 злотых компании, которой принадлежал флаг.

Ранее один из посетителей киевской пиццерии надругался над государственным флагом — он сидел в углу, ел пиццу и в это же время ногами вытирал государственный флаг.