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    Вытерли ноги о флаг Украины. Поляки отделались небольшим штрафом

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    Инцидент произошел в сентябре 2017 года, однако приговор был вынесен лишь на днях. Суд счел, что над флагом Украины "не было совершено надругательство".
    Флаг Украины на здании ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Польский суд вынес приговор троим молодым людям, которые вытерли ноги об украинский флаг, отказавшись признать произошедшее надругательством, сообщает "Польское радио".

    Инцидент произошел в сентябре 2017 года, однако приговор был вынесен лишь на днях. Трое поляков сняли флаг Украины с одного из зданий в городе Свидница и вытерли об него ноги. Украинскую символику разместила на фасаде компания Smart Work, офис которой находится в этом же доме.

    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook
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    Изначально муниципальная стража, задержавшая поляков, на своем портале сообщила, что было совершено "публичное надругательство, уничтожен и поврежден" флаг, а молодые люди подозреваются в нарушении соответствующей статьи Уголовного кодекса Польши. Им грозило лишение свободы на срок до года.

    Однако после этого задержанным было предъявлено другое обвинение — в "краже и уничтожении имущества".

    "Над флагом не было совершено надругательство. Он был вывешен частно, а не правительством или органом власти", — приводит сайт слова сержанта полиции Магдалены Зомбек.

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    В соответствии с решением суда, каждый из троих молодых людей должен заплатить штраф в объеме 300 польских злотых (более 2500 грн — Ред.). Кроме того, нарушители должны выплатить 150 злотых компании, которой принадлежал флаг.

    Ранее один из посетителей киевской пиццерии надругался над государственным флагом — он сидел в углу, ел пиццу и в это же время ногами вытирал государственный флаг. 

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