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    Политика

    Посол Украины в Польше Дещица дает показания в суде по делу Януковича

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    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (698)

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    Андрей Дещица приглашен в суд стороной обвинения. Заседание проходит в Оболонском суде Киева, где уже ранее допрашивали Аресения Яценюка и Арсена Авакова.
    Андрей Дещица
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Киеве Оболонский суд в среду продолжил рассмотрение дела о государственной измене Виктора Януковича.

    В суде 17 января проходит допрос украинского посла в Польше Андрея Дещицы, которые вызван в качестве свидетеля стороны обвинения.

    Ранее в суде состоялся допрос бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Яценюк показал, что украинским военным в Крыму весной 2014 года был отдан приказ применять оружие при защите военных баз и кораблей и не сдавать военные объекты. Его дал секретарь СНБО Александр Турчинов, который тогда был и. о. президента страны.

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    Кроме того, суд уже допрашивал командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко.

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