наверх
16.01.201800:11
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Польше загадочно исчезла украинка

    (обновлено: )284
    Женщина исчезла еще месяц назад, однако только 13 января полиция приняла заявление и возбудила уголовное дело. Пропавшая работала уборщицей в Варшаве у какого-то мужчины.
    Варшава
    flickr.com/Jacek Magryta

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Польше исчезла 43-летняя украинка Елена Татарина. Она приехала в Варшаву на заработки. Месяц назад она ушла из дома и просто не вернулась назад. К поискам привлекли местную полицию. Об этом сообщает издание ТСН.

    "Она жила со своим мужем в Польше в Варшаве. Они вместе поехали туда на заработки. Вместе они в браке уже более 20 лет. Мы все это узнали из его слов. Он нам сказал, что она не взяла с собой ни телефон, ни документы, ни деньги и просто не вернулась", – рассказала сестра пропавшей Наталья.

    Тогда ее семья подумала, что Елена поссорилась с мужем и ушла из дома. Сначала польская полиция не хотела браться за это дело.

    После этого вмешалось украинское посольство – направило запрос в полицию и только тогда они открыли производство:

    "И вот только 13 января полиция приняла мое заявление и возбудила уголовное дело. Это уже больше месяца прошло", – рассказала Наталья.

    Елена работала уборщицей в Варшаве у какого-то мужчины. Но достоверно неизвестно, на кого она работала и где именно это было.

    Напомним, в октябре минувшего года у берегов Австралии пропал украинский моряк.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Доллары и гривны, изъятые в конвертационном центре
    Курс гривны летит в пропасть
    Корь
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    Ярослав Павловский
    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты