В Польше загадочно исчезла украинка

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Польше исчезла 43-летняя украинка Елена Татарина. Она приехала в Варшаву на заработки. Месяц назад она ушла из дома и просто не вернулась назад. К поискам привлекли местную полицию. Об этом сообщает издание ТСН.

"Она жила со своим мужем в Польше в Варшаве. Они вместе поехали туда на заработки. Вместе они в браке уже более 20 лет. Мы все это узнали из его слов. Он нам сказал, что она не взяла с собой ни телефон, ни документы, ни деньги и просто не вернулась", – рассказала сестра пропавшей Наталья.

Тогда ее семья подумала, что Елена поссорилась с мужем и ушла из дома. Сначала польская полиция не хотела браться за это дело.

После этого вмешалось украинское посольство – направило запрос в полицию и только тогда они открыли производство:

"И вот только 13 января полиция приняла мое заявление и возбудила уголовное дело. Это уже больше месяца прошло", – рассказала Наталья.

Елена работала уборщицей в Варшаве у какого-то мужчины. Но достоверно неизвестно, на кого она работала и где именно это было.

Напомним, в октябре минувшего года у берегов Австралии пропал украинский моряк.