наверх
16.01.201820:43
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    В мире

    Корь в Польше. Первые заболевшие - украинцы

    Тема:

    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (63)

    (обновлено: )19040
    Теперь более 700 человек, которые контактировали с больными, должны пройти вакцинацию на мясной фабрике в Оструде.
    Скорая помощь в Польше. Архивное фото
    Michal SZALAST/EAST NEWS

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. 

    Карта распространения кори в Украине
    РИА Новости Украина
    Корь в Украине: карта очагов эпидемии
    В Польше у сотрудников мясокомбината в Морлинах обнаружили корь, сообщает местное издание Radio Olsztyn.

    По данным издания, инфицированные — это работники из Украины.

    Как отметил доктор Петр Коцбах, консультант в области инфекционных болезней, у пяти человек была диагностирована корь. Одновременно Малгожата Добжанская из воеводской станции Государственной санитарной инспекции в Ольштыне отметила, что до сих пор только у двух украинцев была подтверждена вирусная инфекция кори.

    Образцы анализов были отправлены в Национальный институт гигиены Польши, и результаты будут известны только в конце недели.

    Отмечается, что теперь более 700 человек, которые контактировали с больными, должны пройти вакцинацию на мясной фабрике в Оструде.

    По данным Государственной санитарной инспекции в Оструде, в регионе в течение десяти лет не было случаев кори.

    Как сообщалось ранее, американцам, собирающимся в Украину, рекомендуют получить вакцину против кори или убедиться, что они уже были вакцинированы, а также избегать контакта с больными людьми.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация в Донбассе
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Министерство финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Скорая помощь в Польше. Архивное фото
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Снегопад в Одессе 16 января
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине