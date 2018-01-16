Корь в Польше. Первые заболевшие - украинцы

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина.Radio Olsztyn.
По данным издания, инфицированные — это работники из Украины.
Как отметил доктор Петр Коцбах, консультант в области инфекционных болезней, у пяти человек была диагностирована корь. Одновременно Малгожата Добжанская из воеводской станции Государственной санитарной инспекции в Ольштыне отметила, что до сих пор только у двух украинцев была подтверждена вирусная инфекция кори.
Образцы анализов были отправлены в Национальный институт гигиены Польши, и результаты будут известны только в конце недели.
Отмечается, что теперь более 700 человек, которые контактировали с больными, должны пройти вакцинацию на мясной фабрике в Оструде.
По данным Государственной санитарной инспекции в Оструде, в регионе в течение десяти лет не было случаев кори.
Как сообщалось ранее, американцам, собирающимся в Украину, рекомендуют получить вакцину против кори или убедиться, что они уже были вакцинированы, а также избегать контакта с больными людьми.