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    Киевсовет разрешил вывешивать флаг ОУН-УПА

    (обновлено: )314013
    Киевсовет также определил 13 дат, согласно которым будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности вывешивать красно-черный флаг.
    Здание Киевского городского совета
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Киевсовет на сессии в пятницу разрешил использовать красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) во время ряда торжественных мероприятий, сообщается на сайте горсовета.

    Флаг Украины
    Из персонального архива
    Окрасим Украину в красно-черный

    Ранее представители партии ВО "Свобода" зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании флага ОУН-УПА наряду с государственным.

    Согласно принятому проекту решения, у здания Киевсовета, а также возле помещений районных государственных администраций будут поднимать революционный флаг ОУН, отметили в пресс-службе. Киевский горсовет определил 13 дат, согласно которым будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности вывешивать этот флаг.

    "Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть революционный флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни", — цитирует пресс-служба соавтора соответствующего проекта решения, депутата Киевсовета Владимира Бохняка.

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    Накануне Львовский и Ивано-Франковский горсоветы разрешили использовать, наряду с государственным, красно-черный флаг в дни некоторых памятных дат.

    Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. 

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