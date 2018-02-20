Возле Ратуши во Львове впервые вывесили флаг УПА

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КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина.

Во вторник, 20 февраля, на флагштоке перед зданием львовской Ратуши впервые появился красно-черный флаг Украинской повстанческой армии (УПА), сообщает пресс-служба горсовета Львова.

"Сегодня, в День памяти Героев Небесной Сотни, во исполнение постановления о "О праздновании на территории города Львова дат, связанных с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти борцов за независимость Украины", перед зданием Львовского городского совета вывесили красно-черный флаг", – говорится в сообщении.

На фасаде Ратуши также вывесили тематический баннер с изображением Героев Небесной Сотни и словами блаженнейшего Любомира Гузара "Голодного можно купить, а свободного только убить".

Как сообщалось ранее, Киевсовет на сессии разрешил использовать красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) во время ряда торжественных мероприятий.