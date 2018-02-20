Возле Ратуши во Львове впервые вывесили флаг УПА

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина.
"Сегодня, в День памяти Героев Небесной Сотни, во исполнение постановления о "О праздновании на территории города Львова дат, связанных с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти борцов за независимость Украины", перед зданием Львовского городского совета вывесили красно-черный флаг", – говорится в сообщении.
На фасаде Ратуши также вывесили тематический баннер с изображением Героев Небесной Сотни и словами блаженнейшего Любомира Гузара "Голодного можно купить, а свободного только убить".
Как сообщалось ранее, Киевсовет на сессии разрешил использовать красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) во время ряда торжественных мероприятий.