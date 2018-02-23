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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о 23 февраля: от традиций невозможно избавиться

    (обновлено: )817120
    На календаре опять 23 февраля, а в соцсетях – очередные дебаты на тему: праздновать или нет… Однако в нынешнем году эта дата стала поводом для еще одного, весьма примечательного, но абсолютно неожиданного обсуждения.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    К 23 февраля. Общество критикует ценности, навязываемые властью — Бортник

    Отечество за последние годы существенно изменилось. Да и его защитников уже несколько лет чествуют не в конце зимы. Еще в 2014 году президент Украины Петр Порошенко отменил празднование 23 февраля в Украине и перенес его на 14 октября — день создания УПА. 

    Однако многие украинцы поздравления 23 февраля в этом году все же получили. Такие выводы позволяет сделать вот какая информация: в пятницу (23 февраля) фраза "23 февраля поздравления" вырвалась в топ запросов украинского сегмента Google. Эти данные отечетвенные СМИ "раскопали" на сервисе Google Trends, который позволяет определить степень популярности поисковых запросов.

    В украинском сегменте соцсетей 23 февраля — тоже весьма обсуждаемая тема. Без массовых, как в былые времена, поздравлений, но с огромным количеством весьма любопытных фактов:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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