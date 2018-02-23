Соцсети о 23 февраля: от традиций невозможно избавиться

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Отечество за последние годы существенно изменилось. Да и его защитников уже несколько лет чествуют не в конце зимы. Еще в 2014 году президент Украины Петр Порошенко отменил празднование 23 февраля в Украине и перенес его на 14 октября — день создания УПА.

Однако многие украинцы поздравления 23 февраля в этом году все же получили. Такие выводы позволяет сделать вот какая информация: в пятницу (23 февраля) фраза "23 февраля поздравления" вырвалась в топ запросов украинского сегмента Google. Эти данные отечетвенные СМИ "раскопали" на сервисе Google Trends, который позволяет определить степень популярности поисковых запросов.

В украинском сегменте соцсетей 23 февраля — тоже весьма обсуждаемая тема. Без массовых, как в былые времена, поздравлений, но с огромным количеством весьма любопытных фактов:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook