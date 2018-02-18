Центр Киева заполнен полицией и Нацгвардией

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В центр Киева с утра в воскресенье, 18 февраля, съезжаются автобусы с полицией и нацгвардейцами, сообщает "Страна".

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На сегодня в центре запланирован марш за импичмент президента.

Отмечается, что часть автобусов была замечена, заезжающими со стороны Пущи-Водицы. Нацгвардия и полиция уже в центре. Перекрыта часть улиц.

Ранее также сообщалось, что радикалы намерены провести вече в центре Киева по случаю годовщины событий на Майдане в 2014 году, а после пройтись маршем к зданию Россотрудничества, чтобы "прекратить" его деятельность.