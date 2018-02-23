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    Общество

    В Нацгвардии проведут расследование из-за красных флагов в Кривом Роге

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    Командующий Национальной гвардией Украины назначил внутреннее расследование из-за использования его подчиненными советской символики и красных флагов на празднике в Кривом Роге.
    Бойцы Национальной гвардии Украины с красными флагами во время празднования дня освобождения Кривого Рога
    Фото "Сайт города Кривой Рог"

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров назначил служебное расследование в связи с использованием гвардейцами советской символики, сообщается на сайте МВД в пятницу.

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    Накануне, 22 февраля, во время празднования дня освобождения Кривого Рога по центральным улицам города прошла колонна бойцов Национальной гвардии, которые несли красные флаги с советской символикой. Также во время марша проехал танк Т-34 с изображением советского ордена боевого знамени на башне.

    "Вчера, 22 февраля, военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика. По данному факту командующим Национальной гвардии Украины генерал-полковником Юрием Аллеровим назначено служебное расследование", — говорится на сайте МВД Украины.

    Напомним, что использование советских символов, флагов и лозунгов запрещается законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов  в Украине и запрете пропаганды их символики". Закон был принят Верховной Радой в 2015 году.

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