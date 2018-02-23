В Нацгвардии проведут расследование из-за красных флагов в Кривом Роге

Фото "Сайт города Кривой Рог"

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров назначил служебное расследование в связи с использованием гвардейцами советской символики, сообщается на сайте МВД в пятницу.

Накануне, 22 февраля, во время празднования дня освобождения Кривого Рога по центральным улицам города прошла колонна бойцов Национальной гвардии, которые несли красные флаги с советской символикой. Также во время марша проехал танк Т-34 с изображением советского ордена боевого знамени на башне.

"Вчера, 22 февраля, военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика. По данному факту командующим Национальной гвардии Украины генерал-полковником Юрием Аллеровим назначено служебное расследование", — говорится на сайте МВД Украины.

Напомним, что использование советских символов, флагов и лозунгов запрещается законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Закон был принят Верховной Радой в 2015 году.