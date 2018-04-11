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    Политика

    Параду - быть. Порошенко подписал указ о праздновании Дня Независимости

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    Согласно указу главы государства, "24 августа, в День независимости Украины, должен быть проведен парад войск по улице Крещатик и на Майдане Незалежности в столице".

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ "О праздновании 27-й годовщины независимости Украины", согласно которому в столице 24 августа состоится парад войск, сообщает пресс-служба главы государства.

    "С целью достойного празднования в 2018 году 27-й годовщины независимости Украины, 100-летия возрождения украинской государственности, значения Украинской революции 1917-1921 годов для провозглашения Украиной независимости в 1991 году президент поручил Кабинету министров, Министерству иностранных дел, областным, Киевской городской государственным администрациям, Госкомитету телевидения и радиовещания Украины провести ряд торжественных мероприятий", — говорится в сообщении.

    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    president.gov.ua
    День Независимости Украины: парад, гуляния... и взрыв

    Согласно указу, 23 августа, в День Государственного Флага Украины в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины должна быть проведена официальная церемония торжественного поднятия флага Украины,а также организованы другие мероприятия, "направленные на воспитание уважения к государственным символам Украины".

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    "24 августа, в День независимости Украины, должен быть проведен парад войск по улице Крещатик и на Майдане Незалежности в столице Украины — Киеве. Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, молебнов за Украину", — отметили в пресс-службе президента.

    Глава государства установил, что зарубежные дипломатические учреждения Украины должны провести мероприятия с участием представителей украинской общественности за рубежом, а также предусмотреть участие представителей иностранных государств, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры в торжественных мероприятиях в Украине.

    Госкомитет телевидения и радиовещания Украины, согласно документу, должен обеспечить широкое освещение мероприятий по подготовке и проведению соответствующих торжеств, трансляцию циклов тематических теле- и радиопередач, художественных и документальных фильмов. Правоохранительные органы должны обеспечить порядок, безопасность граждан во время проведения мероприятий.

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