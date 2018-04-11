Море на замке. Украина арестовала еще одно российское судно

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новый арест российского судна

Пока судьба капитана задержанного "Норда" остается неясной, Украина пошла дальше и арестовала еще одно российское судно.

На этот раз речь идет о судне российской компании Trans Services Maritime, которое, по данным генпрокурора Юрия Луценко, незаконно добывало песок в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебяжьи острова").

Судно сейчас находится в порту в Одесской области.

"Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве 10 апреля 2018 года постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора", — сообщил генпрокурор.

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Судьба капитана и экипажа "Норда"

Тем временем, будущее капитана и экипажа "Норда" по-прежнему остается неясным.

Не успели капитана Владимира Горбенко выпустить под залог из изолятора временного содержания в Херсоне, как ему предъявили новое подозрение.

"Капитан вчера (во вторник, 10 апреля - ИФ) уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом)", — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

Ранее ему инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

После выхода под залог капитан "Норда" может вернуться к себе домой в Крым, где он прописан, но должен каждый понедельник являться на допрос к следователю в Главное управления СБУ в Крыму, которое территориально находится в Херсоне. Если капитан судна нарушит это обязательство, будет поднят вопрос о его розыске и аресте.

Что касается членов экипажа, то моряки до сих пор не могут покинуть территорию Украины. Во вторник стало известно, что их допросили в отделении СБУ в Херсоне.

В ночь на 9 апреля члены экипажа "Норд" пытались вернуться в Крым, но украинские пограничники их не пропустили.

Реакция в РФ

Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко в ответ на арест двух российских судов в Украине предложил ввести санкции против украинских портов.

Козенко подчеркнул, что заход российских моряков в украинские порты не гарантирует им ни личную безопасность, ни сохранность имущества.

"Подобные инциденты должны детально расследоваться. Украинские порты должны подвергнуться санкциям со стороны России, а нашим российским пограничникам стоить укрепить свое представительство в водах Азовского и Черного морей", — сказал Козенко журналистам.

Депутат считает, что рассчитывать на мирное разрешение спорной ситуации не стоит.

"Считаю, что российские суда должны воздержаться от захода в украинские порты", — сказал Козенко.

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По версии украинского следствия, рыбаки нарушили закон, поскольку вышли из порта Керчь, который в 2015 году был объявлен закрытым правительством Украины.

Азовское море имеет статус внутренних вод совместного использования России и Украины по договору, подписанному в 2003 году.

У "Норда" было разрешение на вылов рыбы в Азовском море, изданное в Ростове-на-Дону. Однако украинская прокуратура считает этот документ недействительным, поскольку, по их данным, было выдано в Керчи, а значит, не имеет силы в Украине.

Россия в свою очередь обвиняет украинскую сторону в нарушении международных договоров. В министерстве иностранных дел России заявили, что экипаж корабля имел все необходимые документы для рыбного промысла в акватории Азовского моря.

По материалам из открытых источников интернет