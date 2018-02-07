Трамп решил проводить военные парады на День независимости

PAUL J. RICHARDS / AFP

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Пентагон изучает возможность проведения военных парадов по требованию президента США Дональда Трампа, подтвердил Белый дом.

"Президент Трамп очень поддерживает замечательных военнослужащих Америки, которые рискуют своей жизнью, чтобы наша страна была в безопасности. Он поручил министерству обороны изучить возможность празднования, при котором все американцы смогут показать свою благодарность", — сказал журналистам представитель Белого дома.

Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в прошлом году заявил, что был впечатлен парадом в Париже на День взятия Бастилии и хочет организовать что-то подобное в Вашингтоне на День независимости США 4 июля.

В США часто проводятся гражданские парады с участием военных, но не принято проводить чисто военные парады с техникой.

Как пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников из администрации президента, планирование парада началось несколько недель назад и в нем принимает участие шеф аппарата Белого дома Джон Келли.