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    Трамп решил проводить военные парады на День независимости

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    По словам представителя Белого дома, президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны изучить возможность празднования, при котором все американцы смогут показать свою благодарность.
    Салют в честь Дня независимости США . Архивное фото
    PAUL J. RICHARDS / AFP

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Пентагон изучает возможность проведения военных парадов по требованию президента США Дональда Трампа, подтвердил Белый дом.

    Парад на Елисейских полях
    REUTERS Charles Platiau
    Трамп и Макрон приняли парад на Елисейских полях вместе с первыми леди

    "Президент Трамп очень поддерживает замечательных военнослужащих Америки, которые рискуют своей жизнью, чтобы наша страна была в безопасности. Он поручил министерству обороны изучить возможность празднования, при котором все американцы смогут показать свою благодарность", — сказал журналистам представитель Белого дома.

    Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в прошлом году заявил, что был впечатлен парадом в Париже на День взятия Бастилии и хочет организовать что-то подобное в Вашингтоне на День независимости США 4 июля.

    В США часто проводятся гражданские парады с участием военных, но не принято проводить чисто военные парады с техникой.

    Как пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников из администрации президента, планирование парада началось несколько недель назад и в нем принимает участие шеф аппарата Белого дома Джон Келли.

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