Жена Трампа отказалась с ним фотографироваться - СМИ

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В интернете появилось видео, на котором первая леди США Мелания отказалась делать совместное фото со своим мужем Дональдом Трапом.

Этот случай произошел в аэропорту Палм-Бич во Флориде: согласно протоколу, супруги должны были выйти из самолета и ненадолго остановиться, чтобы журналисты успели сделать снимок. Но вместо этого Мелания Трамп держалась на расстоянии от своего мужа и, не дав ему руки, сама спустилась по трапу самолета, а после быстро пошла к машине.

​Американскому лидеру после этого пришлось самому позировать перед фотокамерами: он одиноко помахал рукой, а потом также направился к машине.

Ранее Трамп пожаловался на то, что никто не замечает его успехов, достигнутых в социально-экономической сфере, и что вместо этого в стране продолжает обсуждаться так называемое "расследование по РФ".