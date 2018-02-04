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    В мире

    Жена Трампа отказалась с ним фотографироваться - СМИ

    (обновлено: )47810
    Как заметили западные СМИ, Мелания Трамп держалась на расстоянии от своего мужа и, не дав ему руки, сама спустилась по трапу самолета, а после быстро пошла к машине.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В интернете появилось видео, на котором первая леди США Мелания отказалась делать совместное фото со своим мужем Дональдом Трапом.

    Этот случай произошел в  аэропорту Палм-Бич во Флориде: согласно протоколу, супруги должны были выйти из самолета и ненадолго остановиться, чтобы журналисты успели сделать снимок. Но вместо этого Мелания Трамп держалась на расстоянии от своего мужа и, не дав ему руки, сама спустилась по трапу самолета, а после быстро пошла к машине.

    ​Американскому лидеру после этого пришлось самому позировать перед фотокамерами: он одиноко помахал рукой, а потом также направился к машине.

    Ранее Трамп пожаловался на то, что никто не замечает его успехов, достигнутых в социально-экономической сфере, и что вместо этого в стране продолжает обсуждаться так называемое "расследование по РФ".

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