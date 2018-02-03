наверх
04.02.201800:12
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп назвал расследование по РФ "американским позором"

    (обновлено: )29420
    Американский президент прокомментировал публикацию в пятницу республиканцами меморандума о роли ФБР и минюста в расследовании "вмешательства России", заявив, что этот документ "полностью реабилитирует Трампа".
    Саммит G20 в Гамбурге. Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал проводимое в стране расследование по РФ "американским позором".

    Американский президент прокомментировал публикацию в пятницу республиканцами меморандума о роли ФБР и минюста в расследовании "вмешательства России", заявив, что этот документ "полностью реабилитирует Трампа". В документе, опубликовать который распорядился Трамп, отмечается, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

    "Но российская охота на ведьм продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия (расследованию). Это американский позор!", — написал Трамп в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

    Помимо данных о Трампе в меморандуме сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой экс-советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что "досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета демократической партии (НКД) и кампании Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления FISA на Картера Пейджа". FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб.

    Первая пресс-конференция Трампа
    REUTERS Lucas Jackson
    Когда выстрелит компромат на Трампа?

    В среду Федеральное бюро расследований (ФБР) США публично усомнилось в достоверности документа и предостерегло от его публикации. Как ранее сообщал телеканал CNN, в ФБР утверждали, что летом 2016 года "сотрудники российских спецслужб" пытались использовать советников Трампа, чтобы "внедриться" в его предвыборную кампанию. Как утверждает источник телеканала, российская сторона, в частности, якобы пыталась внедриться в кампанию Трампа через его экс-советника Пейджа.

    Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.

    Читайте также: Трамп прокомментировал "компромат" на себя: они за все ответят

    Ранее ресурс BuzzFeed опубликовал доклад, в котором утверждалось, что Россия имеет компромат на Дональда Трампа.

    Позже газета Wall Street Journal написала, что доклад был составлен частной фирмой в области безопасности, которая базируется в Лондоне. В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было. Сам Трамп категорически опроверг попытки скомпрометировать его в прессе и заявил, что речь идет о "фейковых новостях". Он также заявил, что компромат — дело рук его политических противников, и сравнил кампанию по его дискредитации с "порядками нацистской Германии".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Сейм Польши
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Петр Порошенко
    Украина клянчит новый транш у МВФ