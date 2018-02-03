Трамп назвал расследование по РФ "американским позором"

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал проводимое в стране расследование по РФ "американским позором".

Американский президент прокомментировал публикацию в пятницу республиканцами меморандума о роли ФБР и минюста в расследовании "вмешательства России", заявив, что этот документ "полностью реабилитирует Трампа". В документе, опубликовать который распорядился Трамп, отмечается, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

"Но российская охота на ведьм продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия (расследованию). Это американский позор!", — написал Трамп в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2018 г.

Помимо данных о Трампе в меморандуме сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой экс-советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что "досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета демократической партии (НКД) и кампании Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления FISA на Картера Пейджа". FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб.

В среду Федеральное бюро расследований (ФБР) США публично усомнилось в достоверности документа и предостерегло от его публикации. Как ранее сообщал телеканал CNN, в ФБР утверждали, что летом 2016 года "сотрудники российских спецслужб" пытались использовать советников Трампа, чтобы "внедриться" в его предвыборную кампанию. Как утверждает источник телеканала, российская сторона, в частности, якобы пыталась внедриться в кампанию Трампа через его экс-советника Пейджа.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе.

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Ранее ресурс BuzzFeed опубликовал доклад, в котором утверждалось, что Россия имеет компромат на Дональда Трампа.

Позже газета Wall Street Journal написала, что доклад был составлен частной фирмой в области безопасности, которая базируется в Лондоне. В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было. Сам Трамп категорически опроверг попытки скомпрометировать его в прессе и заявил, что речь идет о "фейковых новостях". Он также заявил, что компромат — дело рук его политических противников, и сравнил кампанию по его дискредитации с "порядками нацистской Германии".