Парад с советскими знаменами. На нацгвардейцев завели дело

Фото "Сайт города Кривой Рог"

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Полиция возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Национальной гвардии Украины, которые прошли маршем в Кривом Роге с красными флагами в честь освобождения города от немецких захватчиков, сообщили в понедельник в пресс-службе местной полиции.

По данным местных СМИ, в Кривом Роге прошли мероприятия по случаю освобождения города от немецких захватчиков. В рамках торжеств бойцы Нацгвардии прошли маршем с красными флагами. Командующий Нацгвардией назначил служебное расследование по данному факту.

"В пятницу данный факт был зарегистрирован в Журнале единого учета, а в субботу были внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по признакам части 1 статьи 436 (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины",- сообщили в пресс-службе.

Более детальную информации в полиции не сообщили, сославшись на тайну следствия.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики.