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    Общество

    Парад с советскими знаменами. На нацгвардейцев завели дело

    (обновлено: )1024318
    В полиции отреагировали на инцидент в рамках мероприятия в Кривом Роге по случаю освобождения города от немецких захватчиков. Во время торжеств бойцы Нацгвардии прошли маршем с красными флагами.
    Бойцы Национальной гвардии Украины с красными флагами во время празднования дня освобождения Кривого Рога
    Фото "Сайт города Кривой Рог"

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Полиция возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Национальной гвардии Украины, которые прошли маршем в Кривом Роге с красными флагами в честь освобождения города от немецких захватчиков, сообщили в понедельник в пресс-службе местной полиции.

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    По данным местных СМИ, в Кривом Роге прошли мероприятия по случаю освобождения города от немецких захватчиков. В рамках торжеств бойцы Нацгвардии прошли маршем с красными флагами. Командующий Нацгвардией назначил служебное расследование по данному факту.

    "В пятницу данный факт был зарегистрирован в Журнале единого учета, а в субботу были внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по признакам части 1 статьи 436 (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины",- сообщили в пресс-службе.

    Более детальную информации в полиции не сообщили, сославшись на тайну следствия.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики.

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