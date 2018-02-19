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    Нацгвардия больше не охраняет Шевченковский райсуд Киева

    (обновлено: )69222
    Как стало известно, бойцы Национальной гвардии Украины, которые осуществляют охрану, покинули помещение Шевченковского районного суда города Киева без сообщения причин такого поступка.
    Зал судебных заседаний в Шевченковском райсуде Киева
    Александр Рудоманов/Facebook

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Национальная гвардия в понедельник сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева, говорится в соответствующем обращении суда к Высшему совету правосудия, которое зачитали на экстренном заседании ВСП, передает 112.ua.

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    "19 февраля 2018 года утром, примерно в 9:30, бойцы Национальной гвардии Украины, которые осуществляют охрану, покинули помещение Шевченковского районного суда города Киева без сообщения причин такого поступка", – говорится в сообщении.

    В письме обращается внимание на то, что в Шевченковском райсуде неоднократно возникали ситуации, которые имели все признаки опасности для жизни и здоровья работников суда, участников судебного заседания и существенно нарушали общественный порядок, препятствовали проведению судебных заседаний или срывали их.

    Отмечается, что в суде рассматривается ряд резонансных дел, что также повышает уровень опасности для работников суда и лиц, находящихся в его помещении.

    Суд просит ВСП рассмотреть соответствующее письмо и как можно быстрее принять соответствующие меры.

    Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о намерении инициировать прекращение охраны судов сотрудниками полиции и Национальной гвардии после того, как суд отпустил подозреваемого в нападении на полицейского.

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