Нацгвардия больше не охраняет Шевченковский райсуд Киева

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Национальная гвардия в понедельник сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева, говорится в соответствующем обращении суда к Высшему совету правосудия, которое зачитали на экстренном заседании ВСП, передает 112.ua.

"19 февраля 2018 года утром, примерно в 9:30, бойцы Национальной гвардии Украины, которые осуществляют охрану, покинули помещение Шевченковского районного суда города Киева без сообщения причин такого поступка", – говорится в сообщении.

В письме обращается внимание на то, что в Шевченковском райсуде неоднократно возникали ситуации, которые имели все признаки опасности для жизни и здоровья работников суда, участников судебного заседания и существенно нарушали общественный порядок, препятствовали проведению судебных заседаний или срывали их.

Отмечается, что в суде рассматривается ряд резонансных дел, что также повышает уровень опасности для работников суда и лиц, находящихся в его помещении.

Суд просит ВСП рассмотреть соответствующее письмо и как можно быстрее принять соответствующие меры.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о намерении инициировать прекращение охраны судов сотрудниками полиции и Национальной гвардии после того, как суд отпустил подозреваемого в нападении на полицейского.