Битые окна и дырявые капоты: последствия атаки на машины судей в Киеве

В Киеве во дворе Соломенского районного суда и районного отдела полиции Киева неизвестный нанес повреждения десяти автомобилям, сообщила судья Виктория Кицюк на своей странице в Facebook.

Неустановленный мужчина с топором забежал на парковку и разбил с его помощью окна, фары автомобилей, покорежил капоты и корпуса машин. Среди разбитых авто внедорожники Toyota Land Cruiser и Kia, легковые Mazda, Honda, Volkswagen и другие авто.

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Накануне Соломенский суд Киева принял решение выпустить Труханова под поручительство народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Националное антикоррупционное бюро обвиняет городского голову в хищении бюджетных средств. Кроме Труханова, под следствием его заместитель Павел Вугельман и еще несколько чиновников мэрии.

После заседания по избранию меры пресечения для Труханова Ранее у здания суда произошли столкновения между полицией и "Национальным корпусом", члены которого также избили "титушек", якобы нанятых Трухановым. Позже полиция Киева сообщила, что один полицейский получил огнестрельное ранение во время стычек, стрелявший задержан.

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