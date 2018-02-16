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    Силовика под судом в Киеве ранил экс-боец АТО из "пистолета Авакова" - СМИ

    Тема:

    Суд отпустил Труханова, радикалы против (53)

    (обновлено: )722100
    Кроме наградного огнестрельного оружия, у задержанных изъяли два травматических пистолета, две телескопические дубинки, гранату, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки.
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    "Страна"

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. У активиста одной из радикальных организации, который ранил полицейского во время вчерашних беспорядков у Соломенского суда столицы, изъяли наградной пистолет, выданный министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник в Национальной полиции Украины.

    Мужчина получил оружие как участник антитеррористической операции на востоке страны в составе одного из добровольческих батальонов МВД. Сейчас он является бойцом "Национальных дружин".

    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    УНИАН
    Спецкор: подозреваемый по делу Труханова скрывается в АТО

    Всего правоохранители доставили в управление полиции 36 человек. 33 из них отпустили после проверки анкетных данных. Троих участников столкновений, в том числе стрелявшего в полицейского, задержали. Им инкриминируют преступления, предусмотренные статьями 263, 342 и 345 УК Украины — "незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами", "сопротивление сотруднику правоохранительного органа", "угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа". Сегодня задержанным должны избирать меру пресечения.

    Кроме наградного огнестрельного оружия, у них изъяли два травматических пистолета, две телескопические дубинки, гранату, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки.

    В четверг у Соломенского районного суда Киева суда произошли столкновения между полицией и "Национальным корпусом", члены которого также избили "титушек", якобы нанятых Трухановым. Полиция Киева сообщила, что один полицейский получил огнестрельное ранение во время стычек, стрелявший задержан.

    Соломенский районный суд Киева в четверг отказался арестовать и отпустил на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в хищении бюджетных средств. Суд отпустил мэра под поручительство депутата Верховной рады Дмитрия Голубова.

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    Накануне украинские пограничники сообщили, что Труханов был задержан в киевском аэропорту, там ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета.

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