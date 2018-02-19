"Пусть теперь охраняют себя сами". Аваков решил лишить суды защиты

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о намерении инициировать прекращение охраны судов сотрудниками полиции и Национальной гвардии после того, как суд отпустил подозреваемого в нападении на полицейского.

"Судья Шевченковского суда отпустил из-под ареста человека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому, когда он охранял суд от вторжения радикалов. С утра обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина… Буду вносить проект постановления о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии", — написал Аваков в Facebook.

Пост Арсена Авакова

По его словам, в сложившихся условиях полицейские и гвардейские силы не могут выполнять функцию охраны судов. "Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком", — добавил он.

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Ранее Шевченковский суд отказался арестовывать подозреваемого в хищении госсредств мэра Одессы Геннадия Труханова. После заседания у здания суда произошли столкновения между радикалами и полицейскими, в ходе которых один правоохранитель был ранен из огнестрельного оружия. Полиция задержала трех человек после стычек, в том числе подозреваемого в нападении на полицейского.