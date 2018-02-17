Всех задержанных под Соломенским судом отпустили на поруки депутатов

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Трое членов радикальных организаций, задержанных за беспорядки и нападения на полицию под Соломенским судом Киева, были отпущены на поруки народных депутатов, сообщил в субботу нардеп Егор Соболев.

Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".

Такое решение принял Шевченковский райсуд Киева, который освободил задержанных под поручительство самого Соболева, а также Семена Семенченко и Владимира Парасюка.

Все они готовы взять на поруки также одессита Анатолия Мазура, который топором повредил 13 автомобилей, припаркованных под зданием Соломенского суда. Заседание по избранию меры пресечения для Мазура проходит на момент публикации новости.

Напомним, Соломенский суд Киева принял решение выпустить Труханова под поручительство народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Национальное антикоррупционное бюро обвиняет городского голову в хищении бюджетных средств. Кроме Труханова, под следствием его заместитель Павел Вугельман и еще несколько чиновников мэрии.

После заседания по избранию меры пресечения для Труханова у здания суда произошли столкновения между полицией и "Национальным корпусом", члены которого также избили "титушек", якобы нанятых Трухановым. Позже полиция Киева сообщила, что один полицейский получил огнестрельное ранение во время стычек, стрелявший задержан.