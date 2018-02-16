За беспорядки у Соломенского суда полиция задержала трех человек

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Полиция Киева задержала трех человек после стычек, которые возникли накануне около здания суда, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Накануне Соломенский суд Киева принял решение выпустить Труханова под поручительство народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Националное антикоррупционное бюро обвиняет городского голову в хищении бюджетных средств. Кроме Труханова, под следствием его заместитель Павел Вугельман и еще несколько чиновников мэрии.

"В результате столкновений у суда в Киеве задержаны три человека… В ближайшее время задержанным объявят о подозрении и изберут меру пресечения", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Следователи завели уголовные дела по статьям "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" (предусматривает до трех лет лишения свободы), "сопротивление работнику правоохранительного органа" (ограничение свободы на срок до трех лет) и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (до пяти лет лишения свободы).

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Напомним, после заседания по избранию меры пресечения для Труханова Ранее у здания суда произошли столкновения между полицией и "Национальным корпусом", члены которого также избили "титушек", якобы нанятых Трухановым. Позже полиция Киева сообщила, что один полицейский получил огнестрельное ранение во время стычек, стрелявший задержан.