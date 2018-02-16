Тренд дня: "судебный сюр - трухановы в тюрьму не сядут"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Мэр Одессы Геннадий Труханов вышел на свободу — Соломенский районный суд Киева принял решение выпустить городского главу на поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова. В БПП заявили, что Голубов взял Труханова на поруки по собственной инициативе. Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с залогом в 50 млн грн.

По версии следствия, Труханов причастен к схеме по нанесению ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, утверждают в НАБУ.

УНИАН Геннадий Труханов

По мнению политолога Руслана Бортника, решение судей районного столичного суда демонстрирует применения Банковой схемы по противостоянию Национальному антикоррупционному бюро.

"Нынешняя "система гарантий безопасности" внутри системы власти не включает в себя иммунитета от НАБУ (эти гарантии дают только экстерриториальные субъекты) — Р. Насиров, Поляков-Розенблат, Н. Мартыненко, генералы МОУ и даже сын министра внутренних дел тому свидетели. Но Банковая выработали уже свое "противоядие для НАБУ" — любые усилия следователей "умножаются на ноль" судей районного суда г. Киева", — написал Бортник в Facebook.

Как отметил эксперт, в деле одесского мэра примечательно столкновение интересов разных групп влияния

"В деле Труханова столкнулись интересы 2х групп влияния в противостоянии за Одессу и "экстерриториального фактора" планомерно атакующего украинское "глубинное правительство" — серых кардиналов во власти и окружении президента, реально влияющих на управление страной", — подытожил Бортник.

Скриншот с сайта Facebook

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук в свою очередь отметил, что решение суда по Труханову — свидетельство "ручного" контроля судебной системы со стороны главы государства Петра Порошенко.

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"Порошенко по-прежнему показывает, что контролирует в "ручном" режиме судебную систему в стране. И готов отбиваться от давления Вашингтона в виде НАБУ. Но этим же самым Порошенко вновь подтверждает Вашингтону, что его необходимо убрать. И дает возможность прекрасно это сделать под видом борьбы с коррупцией. А Труханов итак уже выбит из схемы Банковой по фальсификации выборов", — считает эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев объяснил суть обвинений в отношении Труханова.

"Его обвиняют по ст. 191 УК (присвоение или растрата имущества). В данном случае, денег городского бюджета. Типа, Труханов и компания вступили в сговор и переплатили за здания Краяна. Но, друзья мои, это же полный бред. Даже если мы предположим, что за здание действительно переплатили (допускаю), и даже если это сделали по сговору, во главе которого стоял лично Труханов", — уточнил Ткачев.

Журналист подчеркнул, что по инкриминируемой статье обвиняемые должны иметь право оперативно-хозяйственного управления расхищенными средствами.

"В нашем случае, деньгами бюджета. Но ни мэр, ни другие обвиняемые чиновники не имеют такого права — оно принадлежит совету, и только ему. И именно совет, к слову, принимал решение о покупке "Краяна". И даже если мы предположим, что действия, в которых обвиняют Труханова, имели место, то его надо было бы обвинять по ст. 364 УК (злоупотребление властью). Как в своё время Смоляра (кстати, если помните, Гурвица тогда никто сажать не пытался)", — подчеркнул Ткачев.

Что же касается состава по ст. 191, как акцентировал жуналист, то ее нет просто исходя из существующего порядка распоряжения бюджетными средствами.

Скриншот с сайта Facebook

"Значит ли это, что Труханов — ангел с крылышками? Нет, не значит. Это значит, что в НАБУ либо сидят безграмотные дебилы, либо они по каким-то причинам там сознательно выбрали статью, не соответствующую реальному положению дел. Возможно, потому, что ст. 191 — более тяжкая, по ней проще назначить крупный залог и т.п. А до суда дело и не планировали доводить изначально", — резюмировал Ткачев.

Политэксперт Юрий Романенко считает дело Труханова малоинтересным.

"Насчет Труханова. Вообще не интересно. Вот просто неинтересно, кто там и кому стрельнул в ногу, кого под какую заставу освободили. У рулевых башни нет, что еще должно произойти, чтобы понять, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих", — прокомментировал Романенко.

Скриншот с сайта Facebook

Экономист Сергей Фурса обратил внимание на шумиху с личностью Голубова, взявшего на поруки Труханова. По мнению Фурсы, одесский мэр получил гарантии того, что его отпустят в судебном порядке, еще до своего возвращения в Украину.

"Судебный сюрреализм — это когда представители партии власти обвиняют НАБУ в том, что Труханова взял на поруки депутат от правящей партии. И дал разрешение на это судья, который подчиняет партии власти. Казалось бы, с кем должен был договориться Труханов и сотоварищи, что так спокойно вернулись в Украину. Не получи они гарантии "порук", то никто бы никогда не вернулся. И, наверное, договорились они не с НАБУ", — отреагировал экономист.

Фурса назвал ситуацию с Трухановым — примером суверенитета, который отчаянно отстаивают представители партии власти, сопротивляющиеся созданию Антикоррупционного суда по рекомендациям МВФ и Венецианской комиссии.

Скриншот с сайта Facebook

"Это суверенное право брать Труханова на поруки. И пока этот коррупционный суверенитет не будет ограничен, ни один Труханов не сядет в тюрьму. А представители партии власти будут продолжать обвинять НАБУ в том, что никто не сидит", — резюмировал Фурса.