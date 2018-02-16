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    Труханов вернулся в Одессу, горсовет встретил его аплодисментами

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    Суд отпустил Труханова, радикалы против (49)

    (обновлено: )24950
    На следующий день освобождения по решению суда мэр Одессы вернулся и провел сессию городского совета. Депутаты встретили речь Геннадия Труханова аплодисментами.
    Геннадий Труханов вернулся к исполнению обязанностей городского головы Одессы после освобождения
    Фото timer-odessa.net

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Мэр Одессы Геннадий Труханов вернулся в город и в пятницу провел сессию Одесского городского совета.

    Национальный корпус и Национальные дружины устроили драку под Соломенским судом
    Видео Facebook "Национального корпуса"
    "Нацдружины" устроили драку с титушками под зданием суда в Киеве

    Накануне Соломенский суд Киева принял решение выпустить Труханова под поручительство народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Националное антикоррупционное бюро обвиняет городского голову в хищении бюджетных средств. Кроме Труханова, под следствием его заместитель Павел Вугельман и еще несколько чиновников мэрии.

    "Мы будем работать на благо одесситов, потому что на нас люди возложили большие надежды, чтобы жить в комфортном городе. В рамках досудебного расследования идёт конструктивная работа с органами дознания. Мы все сотрудничаем со следствием и предоставляем все нужные документы. Ничего экстраординарного не происходит. Мы пройдём всю работу, отвечая на все вопросы", — заявил Труханов, открывая сессию горсовета.

    Депутаты встретили его речь аплодисментами.

    Напомним, после заседания по избранию меры пресечения для Труханова Ранее у здания суда произошли столкновения между полицией и "Национальным корпусом", члены которого также избили "титушек", якобы нанятых Трухановым. Позже полиция Киева сообщила, что один полицейский получил огнестрельное ранение во время стычек, стрелявший задержан.

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