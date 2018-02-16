После освобождения Труханова неизвестный забежал во двор и порубил машины судей

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Возле Соломенского районного суда Киева неизвестный с топором забежал на парковку и повредил десяток автомобилей, сообщила одна из судей Виктория Кицюк в Facebook.

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"Неизвестный сегодня в обед забежал во двор суда с топором и начал крушить продвигаясь против часовой стрелки находящиеся там машины. Около 10 машин. От выбитых стёкол до пробитых капотов. Будни Соломенского суда…", — написала Кицюк в Facebook.

Накануне Соломенский суд Киева принял решение выпустить Труханова под поручительство народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Националное антикоррупционное бюро обвиняет городского голову в хищении бюджетных средств. Кроме Труханова, под следствием его заместитель Павел Вугельман и еще несколько чиновников мэрии.

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