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    После освобождения Труханова неизвестный забежал во двор и порубил машины судей

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    Суд отпустил Труханова, радикалы против (55)

    (обновлено: )51840
    По информации одного из судей, неизвестный в обед "забежал во двор суда с топором и начал крушить продвигаясь против часовой стрелки находящиеся там машины".
    Во дворе Соломенского суда неизвестный повредил топором 10 авто на парковке
    Судебно-юридическая газета

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Возле Соломенского районного суда Киева неизвестный с топором забежал на парковку и повредил десяток автомобилей,  сообщила одна из судей Виктория Кицюк в Facebook.

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    "Неизвестный сегодня в обед забежал во двор суда с топором и начал крушить продвигаясь против часовой стрелки находящиеся там машины. Около 10 машин. От выбитых стёкол до пробитых капотов. Будни Соломенского суда…", — написала Кицюк в Facebook.

    Накануне Соломенский суд Киева принял решение выпустить Труханова под поручительство народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Националное антикоррупционное бюро обвиняет городского голову в хищении бюджетных средств. Кроме Труханова, под следствием его заместитель Павел Вугельман и еще несколько чиновников мэрии.

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