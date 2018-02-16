Ткачев: Труханов - не ангел, но НАБУ оплошало

РИА Новости Украина

Мэр Одессы Геннадий Труханов вышел на свободу — Соломенский районный суд Киева принял решение выпустить городского главу на поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова. В БПП заявили, что Голубов взял Труханова на поруки по собственной инициативе. Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с залогом в 50 млн грн.

По версии следствия, Труханов причастен к схеме по нанесению ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, утверждают в Национальном антикоррупционном бюро.

Главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев прокомментировал суть обвинений в отношении Труханова.

"Кое-что ещё о деле Труханова. Его обвиняют по ст. 191 УК (присвоение или растрата имущества). В данном случае, денег городского бюджета. Типа, Труханов и компания вступили в сговор и переплатили за здания Краяна", — написал Ткачев на своей странице в Facebook.

При этом он назвал инкриминирование данной статьи глупостью.

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"Но, друзья мои, это же полный бред. Даже если мы предположим, что за здание действительно переплатили (допускаю), и даже если это сделали по сговору, во главе которого стоял лично Труханов. Потому что по ст. 191 обвиняемый (обвиняемые) должны иметь право оперативно-хозяйственного управления расхищенными средствами — в нашем случае, деньгами бюджета. Но ни мэр, ни другие обвиняемые чиновники НЕ ИМЕЮТ такого права — оно принадлежит совету, и только ему. И именно совет, к слову, принимал решение о покупке "Краяна", — уточнил Ткачев.

По мнению журналиста, даже если предположить, что Труханов совершал правонарушение, то его следовало квалифицировать по другой статье.

"И даже если мы предположим, что действия, в которых обвиняют Труханова, имели место, то его надо было бы обвинять по ст. 364 УК (злоупотребление властью). Как в своё время Смоляра (кстати, если помните, Гурвица тогда никто сажать не пытался). Что же касается состава по ст. 191, то её нет просто исходя из существующего порядка распоряжения бюджетными средствами", — отметил Ткачев.

Он предположил, что в таком случае либо в НАБУ некомпетентные специалисты, либо в Бюро сознательно выбрали другую статью, чтобы не доводить дело до суда.

Скриншот с сайта Facebook

"Значит ли это, что Труханов — ангел с крылышками? Нет, не значит. Это значит, что в НАБУ либо сидят безграмотные дебилы, либо они по каким-то причинам там сознательно выбрали статью, не соответствующую реальному положению дел. Возможно, потому, что ст. 191 — более тяжкая, по ней проще назначить крупный залог и т.п. А до суда дело и не планировали доводить изначально", — подытожил Ткачев.