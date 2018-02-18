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    Разгромившего парковку у суда в Киеве одессита отправили под домашний арест

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    Обвиняемый в обращении к суду заявил, что готов возместить убытки за свои действия и просил применить в отношении него облегченную меру пресечения, ввиду того, что у него есть малолетний ребенок, больная мать и сестра, которая недавно родила.
    Мужчина разбил 13 автомобилей у здания Соломенского суда в Киеве
    Фото национальной полиции Украины

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения одесситу Анатолию Мазуру, который разбил топором десяток машин возле суда, в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца, сообщает Радио Свобода

    Неизвестный порубил несколько автомобилей под зданием Соломенского райсуда Киева
    Украинская правда
    Битые окна и дырявые капоты: последствия атаки на машины судей в Киеве

    Ранее судья Виктория Кицюк сообщала, что неизвестный повредил около десяти машин, стоявших во дворе Соломенского райсуда. У автомобилей были разбиты окна, вмятины на капотах, багажниках, крыльях и других деталях корпуса.

    Обвиняемый Мазур должен находиться под круглосуточным домашним арестом в течение двух месяцев, не имеет права покидать место проживания и должен сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.  Сторона защиты просила суд не брать задержанного под стражу, а применить к нему смягченную меру пресечения, в частности домашний арест или взятие на личное поручительство.

    Так, народные депутаты Игорь Луценко и Егор Соболев, а также помощник народного депутата Андрея Левуса заявили о готовности взять Анатолия Мазура на поруки.  

    Прокурор настаивал, чтобы задержанного взяли под стражу на два месяца без альтернативы внесения залога.  

    Мазур в обращении к суду заявил, что готов возместить убытки за свои действия и просил применить в отношении него облегченную меру пресечения, ввиду того, что у него есть малолетний ребенок, больная мать и сестра, которая недавно родила. 

    Накануне Соломенский суд Киева принял решение выпустить Труханова под поручительство народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Национальное антикоррупционное бюро обвиняет городского голову в хищении бюджетных средств. Кроме Труханова, под следствием его заместитель Павел Вугельман и еще несколько чиновников мэрии.

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    После заседания по избранию меры пресечения для Труханова у здания суда произошли столкновения между полицией и "Национальным корпусом", члены которого также избили "титушек", якобы нанятых Трухановым. Позже полиция Киева сообщила, что один полицейский получил огнестрельное ранение во время стычек, стрелявший задержан.

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