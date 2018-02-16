Лицом в снег: в Лисичанске полиция силой задержала депутата

Видео пользователь Facebook Александр Кобзарь

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Лисичанске (Луганская область) возле здания городского суда работники полиции силой задержали депутата местного совета Ивана Полупанова.

О задержании сообщил очевидец инцидента, который опубликовал видео задержания на своей странице в Facebook.

Указывается, что причиной силовых действий патрульных стало замечание о нарушении правил дорожного движения.

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"Суть инцидента: у здания Лисичанского суда охрана суда сделала замечания припаркованым под знаком и у желтой бордюры и попросили их убрать авто, за что были посланы "божественными" патрульными. Иван Полупанов вышел снять все это на планшет, т.к. до заседания моего суда было еще 20 мин. Полициянтам это не понравилось, а какже, "провокатор", как они решили, их на ютуб выложит! В итоге один сотрудник полиции сделал несколько выпадов с угрозой и отталкиванием Полупанова. Затем, без каких-либо объяснений зашел с боку и, обхватив за шею, начал его валить на землю. Второй подбил, и они втроем заломали ему руки-ноги, пытаясь вырвать планшет", — написал местный житель Александр Кобзарь (лексика и орфография автора сохранены).

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