Задержан одессит, разбивший топором 13 авто под Соломенским судом в Киеве

Фото Национальной полиции Украины

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Киеве задержан мужчина, который топором повредил 13 автомобилей, припаркованных во дворе Соломенского районного суда столицы, сообщает Национальная полиция Украины в пятницу.

Ранее судья Виктория Кицюк заявила, что неизвестный повредил около десяти машин, стоявших во дворе Соломенского райсуда. У автомобилей были разбиты окна, вмятины на капотах, багажниках, крыльях и других деталях корпуса.

"Предварительно установлено, что злоумышленник разбил стекла, оторвал зеркала и погнул металлические части 13 автомобилей. Мужчину доставили в управление полиции. Сейчас 35-летний мужчина дает объяснения правоохранителям. Выяснилось, что он живет в Одессе и сегодня приехал в столицу. Устанавливаются мотивы его поступка", — говорится в сообщении полиции.

Накануне Соломенский суд Киева принял решение выпустить Труханова под поручительство народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Национальное антикоррупционное бюро обвиняет городского голову в хищении бюджетных средств. Кроме Труханова, под следствием его заместитель Павел Вугельман и еще несколько чиновников мэрии.

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После заседания по избранию меры пресечения для Труханова у здания суда произошли столкновения между полицией и "Национальным корпусом", члены которого также избили "титушек", якобы нанятых Трухановым. Позже полиция Киева сообщила, что один полицейский получил огнестрельное ранение во время стычек, стрелявший задержан.