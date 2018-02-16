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    Киев

    Стали известны мотивы мужчины, который изрезал топором 13 авто в Киеве

    (обновлено: )27901
    Анатолий Мазур, повредил топором 13 автомобилей во дворе Соломенского районного суда Киева, потому что решил отомстить судьям за отказ отправлять в СИЗО мэра Одессы Геннадия Труханова.
    Мужчина, который напал с топором на авто в Киеве
    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Одесский активист Анатолий Мазур, который топором повредил 13 автомобилей во дворе Соломенского районного суда Киева, хотел отомстить судьям за отказ отправлять в СИЗО мэра Одессы Геннадия Труханова.

    Об этом Мазур заявил полицейским, которые его задержали, пишет "Думская", ссылаясь на свои источники в Нацполиции.

    Анатолий Мазур известен как герой знаменитой фотографии Александра Гиманова "Протест", которая была сделана во время сентябрьских беспорядков у мэрии Одессы, связанных с трагедией в детском лагере "Виктория". Активист тогда пострадал от полицейских.

    dumskaya.net
    Анатолий Мазур. Аохивное фото

    Ранее судья Виктория Кицюк заявила, что неизвестный повредил более десяти машин, стоявших во дворе Соломенского райсуда. У автомобилей были разбиты окна, вмятины на капотах, багажниках, крыльях и других деталях корпуса.

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