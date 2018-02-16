Стали известны мотивы мужчины, который изрезал топором 13 авто в Киеве

Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Одесский активист Анатолий Мазур, который топором повредил 13 автомобилей во дворе Соломенского районного суда Киева, хотел отомстить судьям за отказ отправлять в СИЗО мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом Мазур заявил полицейским, которые его задержали, пишет "Думская", ссылаясь на свои источники в Нацполиции.

Анатолий Мазур известен как герой знаменитой фотографии Александра Гиманова "Протест", которая была сделана во время сентябрьских беспорядков у мэрии Одессы, связанных с трагедией в детском лагере "Виктория". Активист тогда пострадал от полицейских.

dumskaya.net Анатолий Мазур. Аохивное фото

Ранее судья Виктория Кицюк заявила, что неизвестный повредил более десяти машин, стоявших во дворе Соломенского райсуда. У автомобилей были разбиты окна, вмятины на капотах, багажниках, крыльях и других деталях корпуса.