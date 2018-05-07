В преддверии скандала. Нацкорпус возмущен концертом к 9 мая на "Интере"

КИЕВ,7 мая — РИА Новости Украина. Партия "Национальный корпус", созданная на основе полка спецназначения МВД "Азов", обвинила телеканал "Интер" в "манипулировании сознанием граждан" и в "подыгрывании российской пропаганде". Причиной резких высказываний в адрес одного из центральных телеканалов Украины со стороны "Нацкорпуса" стал обнародованный в сети отрывок праздничного концерта, посвященного Дню победы, который будет транслироваться 9 мая.

"В сеть выложили фрагмент видео с нынешнего праздничного концерта телеканала "Инте"р, который покажут в эфире 9 мая. В видео телешоу с помпезным названием "Победа. Одна на всех" ведущие мероприятия Андрей Доманский и Анастасия Даугуле штампами российской пропаганды заявляют о том, что нельзя допустить, чтобы по улицам столицы Украины в факельный марш безнаказанно проносили портреты "фашистских преступников"", — говорится в заявлении "Национального корпуса" на странице в Facebook.

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В партии констатируют, что "на пятый год войны с РФ на общенациональном телеканале Украины звучат пренебрежительные заявления, которые порочат память погибших героев и продолжают манипулировать сознанием украинцев, подыгрывая на стороне Путина в гибридной войне".

"Именно "Интер" — телеканал олигарха коллаборанта (Сергея) Левочкина (нардеп от фракции "Оппозиционного блока" — Ред.) — неоднократно вызывал возмущение общества из-за новогодних телешоу с участием российских звезд, которые поддерживают агрессию РФ в Украине. Если власть не способна прекратить эту неприкрытую пропаганду российского шовинизма, то мы, "Национальный корпус", оставляем за собой право на любые адекватные действия для обеспечения информационной безопасности страны", — заявили в организации, известной своими радикальными настроениями, не уточнив при этом, о каких "активных действиях" может идти речь.

Facebook Национального корпуса Национальный корпус против телеканала "Интер"

На данный момент каких-либо комментариев телеканала "Интер" по поводу заявления "Нацкорпуса" не поступало. В то же время на сайте канала активно анонсируется концерт ко Дню победы.

Как известно, активисты гражданского корпуса "Азова" ранее неоднократно блокировали офис "Интера" в центре Киева.

Напомним, ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович напомним, что использование коммунистической символики 9 мая будет "прямым нарушением закона".