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    Общество

    В преддверии скандала. Нацкорпус возмущен концертом к 9 мая на "Интере"

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    "Национальный корпус", известный своей радикальной позицией, заявил, что оставляет "за собой право на любые адекватные действия для обеспечения информационной безопасности страны".
    Последствия для здания телеканала Интер после акции Азова. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ,7 мая — РИА Новости Украина. Партия "Национальный корпус", созданная на основе полка спецназначения МВД "Азов", обвинила телеканал "Интер" в "манипулировании сознанием граждан" и в "подыгрывании российской пропаганде". Причиной резких высказываний в адрес одного из центральных телеканалов Украины со стороны "Нацкорпуса" стал обнародованный в сети отрывок праздничного концерта, посвященного Дню победы, который будет транслироваться 9 мая.

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    "В сеть выложили фрагмент видео с нынешнего праздничного концерта телеканала "Инте"р, который покажут в эфире 9 мая. В видео телешоу с помпезным названием "Победа. Одна на всех" ведущие мероприятия Андрей Доманский и Анастасия Даугуле штампами российской пропаганды заявляют о том, что нельзя допустить, чтобы по улицам столицы Украины в факельный марш безнаказанно проносили портреты "фашистских преступников"", — говорится в заявлении "Национального корпуса" на странице в Facebook.

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    В партии констатируют, что "на пятый год войны с РФ на общенациональном телеканале Украины звучат пренебрежительные заявления, которые порочат память погибших героев и продолжают манипулировать сознанием украинцев, подыгрывая на стороне Путина в гибридной войне".

    "Именно "Интер" — телеканал олигарха коллаборанта (Сергея) Левочкина (нардеп от фракции "Оппозиционного блока" — Ред.) — неоднократно вызывал возмущение общества из-за новогодних телешоу с участием российских звезд, которые поддерживают агрессию РФ в Украине. Если власть не способна прекратить эту неприкрытую пропаганду российского шовинизма, то мы, "Национальный корпус", оставляем за собой право на любые адекватные действия для обеспечения информационной безопасности страны", — заявили в организации, известной своими радикальными настроениями, не уточнив при этом, о каких "активных действиях" может идти речь.

    Facebook Национального корпуса
    Национальный корпус против телеканала "Интер"

    На данный момент каких-либо комментариев телеканала "Интер" по поводу заявления "Нацкорпуса" не поступало. В то же время на сайте канала активно анонсируется концерт ко Дню победы. 

    Как известно, активисты гражданского корпуса "Азова" ранее неоднократно блокировали офис "Интера" в центре Киева. 

    Напомним, ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович напомним, что использование коммунистической символики 9 мая будет "прямым нарушением закона". 

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