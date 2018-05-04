День Победы по-украински: без красного знамени и без памяти

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Приближается День Победы — во всех смыслах трудный день для нынешней украинской власти, объявившей "преступным" весь советский период истории. Ведь не праздник Победы отмечает теперь официальный Киев, а скорбит и примиряется, скорбит и примиряется… Но примиряется не со всеми. Продолжается война с символами Победы, с памятниками (в этой войне власть соревнуется с национал-радикалами) и с самой исторической памятью народа.

В новостных лентах незамеченным прошло сообщение: украинские пограничники в международном аэропорту "Борисполь" не впустили в страну двух граждан России. По какой причине?

"Вчера вечером в аэропорт "Борисполь" из Минска прилетели двое молодых людей, мужчина и женщина, граждане РФ. Оба прибыли в личных целях, имели достаточно средств для пребывания в Украине и обратные билеты. Но на багаже туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены в Украине. На просьбу пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск", — пояснил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

В комментариях к посту действиям пограничников многие и многие выражают поддержку: "Так держать!", "Сепарам тут не место!" — и т. д., вплоть до оскорбительных картинок с "колорадами". Просто интересно, за кого воевали отцы и деды и этих пограничников, и тех, кто эти конкретные их действия сейчас радостно поддерживает? Неужели у всех воевали за фашистов? Если нет, то эти проклинатели георгиевской ленты (символа Победы) сознательно изменяют памяти предков.

Или же это молодежь, воспитанники новой украинской школы, родившиеся после распада Союза — о дедах они ничего не знают, а отцы, вполне возможно, могли уже повоевать в АТО "за Украину" (на самом-то деле — за растущие капиталы главнокомандующего).

"За мир! За мир!"

Но что с молодежи спрашивать, когда политика официального Киева относительно Победы выглядит… предательской, другое определение трудно подобрать. Причем — уже давно. Помню, как странно отмечали 9 Мая на Майдане Независимости при президенте Януковиче (и с его участием): море желто-голубых флагов, практически без каких-либо красных вкраплений, из советских символов — лишь изображение ордена Великой Отечественной войны на электронном табло часов над не сгоревшим еще Домом профсоюзов. Тогда подумалось: словно бы и не потомки победителей, а потомки полицаев собрались…

И теперь на мероприятиях в Киеве (они уже начались) ко Дню… нет, не Победы, а скорби — среди желто-голубых флагов не увидеть красного цвета, разве что на околышках фуражек кадетов (их форма напоминает мундиры советских "суворовцев"). Но ведь сражались с гитлеровцами под красными знаменами, не под желто-голубыми.

УНИАН Флешмоб по случаю 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне

Здесь же — у подножия монумента Родина-мать, с которого не успели еще сбить советский герб, собрались курсанты, студенты и их родители, участники АТО, чиновники и депутаты.

"По какому случаю парад?" — поинтересовался я у одного из участников начинающегося действа. — "По случаю дня примирения…" — "Примирения… с кем?". Этот вопрос, кажется, поставил курсанта в тупик. А может быть, он просто не захотел на него отвечать.

В разговоре с другим курсантом попытался выяснить, чему их теперь учат, ну вот — кто победил? Ватутин? Или Бандера?" Собеседник посмотрел внимательно и ответил вопросом на вопрос: "А вы как думаете?". И действительно, есть повод для размышлений.

"Почему нет красных знамен?" — "Да их же запретили". Так победил? Получается, на данный момент, как не крути — в Украине победил Бандера. Но победа эта временная.

Звучит барабанная дробь, кадеты выстраиваются в живой трезубец (это тоже теперь символ Победы? Или примирения?), слышится скандирование: "Дети Украины — за мир! За мир! За мир! За мир!". Мира — вот чего действительно не хватает этой стране…

УНИАН Флешмоб по случаю 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне

Между тем действие продолжается. Ораторы вспоминают и о ветеранах (не произнося слов "Великая Отечественная"), но больше говорят об участниках АТО… Людей на мероприятии, собственно, не так и много. Вскоре колонны курсантов и кадетов направляются к троллейбусной остановке у лавры — официоз завершен.

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А День Победы (не скорби и не примирения) в Киеве обязательно состоится. Его отпразднует сам народ.

День Победы? "Не праздник"

Идеологический темник от СБУ относительно того, как отмечать (точнее, не отмечать) День Победы, обнародовал экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко.

"В канун святого для всех нас праздника – Дня Победы 9 мая СБУ разродилось весьма примечательным и, я бы даже сказал, саморазоблачительным документом", — написал экс-министр в своем блоге.

По его словам, "в данном циркуляре СБУ "прекрасно все".

"Ну, во-первых, в нем предписывается спецслужбе Украины через подконтрольных журналистов (агентуру) в различных регионах страны подготовить и опубликовать "идеологически выдержанные и единственно правильные материалы" о том, как украинцам нужно праздновать День Победы. Замете, СБУ разрабатывает "темники" якобы свободным журналистам в якобы "европейской, цивилизованной" стране – это как?! Мне вот весьма любопытно, а что на это скажут правозащитники, да и сами журналисты, которые так боролись с "темниками" Кучмы, с "репрессивным аппаратом" Януковича – это то к чему вы стремились? Так должна выглядеть независимая журналистика?" — задал Захарченко риторический вопрос.

Во-вторых, продолжает экс-министр, "СБУ настаивает, что украинскому обывателю, нужные журналисты должны доходчиво втолковать, что их праздник не День Победы над фашизмом, а некий день памяти и примирения, что это правильно, и так по-европейски".

"СБУ так сокрушается, что еще не отменено 9 мая, а "неевропейские" граждане все празднуют и празднуют такой неудобный для них праздник", — отметил Захарченко.

Он добавил: "И здесь крайне важно понимать, что в своих сетованиях они искренни. Для них – как идейных наследников фашистских приспешников 9 мая – это не День Победы, а день поражения и расплаты за преступления. Их идейные предтечи воевали на другой стороне, в рядах Вермахта и СС, а поэтому для них крайне важно уничтожить нашу память, память народа победителя в Великой Отечественной войне".

Действительно, для этого делается все — запрещена георгиевская лента, запрещены красные знамена, запрещены парады, да и сам термин "Великая Отечественная война" выведен из официального оборота. Но все же память о Победе не уничтожена — и все мы убедимся в этом 9 Мая.