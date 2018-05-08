В Мариуполе демонтировали поздравительные билборды к 9 мая

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Мариуполе демонтировали билборды с поздравлениями по случаю 9 мая от одного из лидеров "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, сообщает Радио Свобода.
"В Мариуполе местные активисты добились демонтажа билбордов к 9 мая, которые посчитали провокативными", — говорится в публикации.
Читайте также: В преддверии скандала. Нацкорпус возмущен концертом к 9 мая на "Интере"
На днях в Мариуполе и в некоторых других городах Донецкой области появились билборды с поздравлениями с Днем победы от нардепа Александра Вилкула, которые сопровождались слоганами "Танки грязи не боятся" и "Победа будет за нами". Примечательно, что в одной из локаций города эта реклама соседствовала с бордом памяти героев Небесной сотни от главы Донецкой ВГА Павла Жебривского.
Часть горожан возмутило и содержание билбордов Вилкула, и манера подачи самого поздравления.
По данным Радио Свобода, для работ по демонтажу рекламных щитов был привлечен коммунальный транспорт. При этом городские власти комментировать инцидент не стали, сославшись на то, что не вмешиваются в вопросы размещения и демонтажа подобной продукции от рекламных агентств. В пресс-службе "Оппозиционного блока" и самого Александра Вилкула также пока не комментируют, кто демонтировал рекламу.
Читайте также — Украинцы разделились на два сорта: битый и бьющий
В то же время, как отмечается, в других городах Донецкой области эта же реклама продолжает висеть на улицах.
Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что использование коммунистической символики 9 мая будет "прямым нарушением закона".