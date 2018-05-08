наверх
08.05.201803:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Мариуполе демонтировали поздравительные билборды к 9 мая

    Тема:

    День Победы в Украине: без красного знамени и без памяти (288)

    (обновлено: )14413
    В Мариуполе и в некоторых других городах появились билборды с поздравлениями с Днем победы от нардепа Александра Вилкула, которые сопровождались слоганами "Танки грязи не боятся" и "Победа будет за нами". В Мариуполе эти билборды демонтировали.
    Поздравительные билборды Александра Вилкула к 9 мая
    Facebook Олег Онуфрієнко

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Мариуполе демонтировали билборды с поздравлениями по случаю 9 мая от одного из лидеров "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, сообщает Радио Свобода.

    Отрывок концерта к 9 мая на телеканале Интер. Видео
    Facebook
    Отрывок концерта к 9 мая на "Интере", взбудораживший "Нацкорпус"

    "В Мариуполе местные активисты добились демонтажа билбордов к 9 мая, которые посчитали провокативными", — говорится в публикации. 

    Читайте также: В преддверии скандала. Нацкорпус возмущен концертом к 9 мая на "Интере"

    На днях в Мариуполе и в некоторых других городах Донецкой области появились билборды с поздравлениями с Днем победы от нардепа Александра Вилкула, которые сопровождались слоганами "Танки грязи не боятся" и "Победа будет за нами". Примечательно, что в одной из локаций города эта реклама соседствовала с бордом памяти героев Небесной сотни от главы Донецкой ВГА Павла Жебривского.

    Часть горожан возмутило и содержание билбордов Вилкула, и манера подачи самого поздравления.

    Facebook Олег Онуфрієнко
    Поздравительные билборды Александра Вилкула к 9 мая

    По данным Радио Свобода, для работ по демонтажу рекламных щитов был привлечен коммунальный транспорт. При этом городские власти комментировать инцидент не стали, сославшись на то, что не вмешиваются в вопросы размещения и демонтажа подобной продукции от рекламных агентств. В пресс-службе "Оппозиционного блока" и самого Александра Вилкула также пока не комментируют, кто демонтировал рекламу.

    Читайте также — Украинцы разделились на два сорта: битый и бьющий

    В то же время, как отмечается, в других городах Донецкой области эта же реклама продолжает висеть на улицах. 

    Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что использование коммунистической символики 9 мая будет "прямым нарушением закона". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинские военнослужащие проверяют документы на КПП в Донбассе. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    День Победы в Украине: без красного знамени и без памяти