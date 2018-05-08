В Мариуполе демонтировали поздравительные билборды к 9 мая

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Мариуполе демонтировали билборды с поздравлениями по случаю 9 мая от одного из лидеров "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, сообщает Радио Свобода.

"В Мариуполе местные активисты добились демонтажа билбордов к 9 мая, которые посчитали провокативными", — говорится в публикации.

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На днях в Мариуполе и в некоторых других городах Донецкой области появились билборды с поздравлениями с Днем победы от нардепа Александра Вилкула, которые сопровождались слоганами "Танки грязи не боятся" и "Победа будет за нами". Примечательно, что в одной из локаций города эта реклама соседствовала с бордом памяти героев Небесной сотни от главы Донецкой ВГА Павла Жебривского.

Часть горожан возмутило и содержание билбордов Вилкула, и манера подачи самого поздравления.

Facebook Олег Онуфрієнко Поздравительные билборды Александра Вилкула к 9 мая

По данным Радио Свобода, для работ по демонтажу рекламных щитов был привлечен коммунальный транспорт. При этом городские власти комментировать инцидент не стали, сославшись на то, что не вмешиваются в вопросы размещения и демонтажа подобной продукции от рекламных агентств. В пресс-службе "Оппозиционного блока" и самого Александра Вилкула также пока не комментируют, кто демонтировал рекламу.

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В то же время, как отмечается, в других городах Донецкой области эта же реклама продолжает висеть на улицах.

Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что использование коммунистической символики 9 мая будет "прямым нарушением закона".