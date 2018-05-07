Украинцы разделились на два сорта: битый и бьющий

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В Харькове 6 мая сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, среди которых должны быть те, кто избил в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича вечером 2 мая в Киеве на улице. Но, как оказалось, среди молодых людей только одна девушка в тот день была в Киеве. Но это уже не важно. Ведь спецоперация проведена, права патриота защищены, СБУ поставила себе в план галочку, но недоговоренность осталась.

obozrevatel.com В Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО

Задержаны особо опасные

Потерпевший Вербич вечером шел по улице Константиновской и почувствовал удар в спину. Обернувшись, он увидел троих парней и двух девушек, лица которых скрывали маски. Парни набросились на Вербича, он отбивался, но получил колото-резаное ранение спины в районе ягодиц. По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Но, не смотря на то, что этим делом должна была заниматься новая отреформированная полиция, потому что "хулиганство" это их профиль, этим делом занялась СБУ. И, надо сказать, что достигла небывалых успехов в установлении личности хулиганов, которые теперь явно пойдут по более тяжким статьям, потому что, по данным СБУ группа молодых людей называет себя не бандеровцами, которым можно все простить, а антифашистами.

Сотрудники Службы безопасности Украины выяснили, что организатором нападения на участника АТО Дмитрия Вербича является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в… Польше.

obozrevatel.com В Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО

"Установлено, что большинство нападавших выехали в Харьков, где четверо были задержаны сотрудниками полиции. Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев. Досудебное следствие продолжается", — подытожили в пресс-службе СБУ.

Но главное, как отметили в СБУ, молодые люди 20-22 лет позиционируют себя как антифашисты. У одного из задержанных был паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукичева. И мотив, который толкнул их на нападение оказался самым непростительным. Как рассказала одна из задержанных, когда компания молодых людей гуляла по Подолу, они увидели парня в футболке с национальной символикой, решили, что он "бандеровец" и надо его проучить. Пошли за ним следом и напали.

Адвокат потерпевшего Вербича Наталья Фещик считает, что квалификация полицией инцидента как хулиганство неправильная — это покушение на убийство. "Пятеро нападавших шли за ним долго, подошли, даже не разговаривая между собой, это говорит об их уровне подготовки… Они четко подошли и знали, что надо делать", — отмечает адвокат.

Два сорта граждан

Националисты всех мастей, в частности из "Национального корпуса" и поддерживающих его идей организаций, были возмущены тем, что патриотов бьют уже на улицах. И это же в Украине. Но при этом, когда они сами бьют людей только за то, что они не разделяют их позицию, не маршируют вместе с ними, не зигуют, не носят камуфляж и балаклавы и не придерживаются "белых" идей — попросту "сепаров" — это в порядке вещей. Им можно. Им разрешено даже нападать на полицию, на стариков и детей. И это не считается даже хулиганством, по этому поводу не открывают уголовных производств.

Но в этой ситуации, когда тех, кто нападает на "патриотов-активистов" наказывают по всей строгости закона, а "патриотов" нападающих на украинцев — отпускают, нет ничего удивительного.

"В послемайданной Украине националисты — вынужденные младшие партнеры власти. И они, мелкие парамилитарные подразделения, используются для силового подавления оппонентов. Если бы у нас было правовое государство, то я уверен, что все "караси" (Евгения Карась — лидер С14. Прим. авт.) обитали бы давно уже в местах не столь отдаленных, а не разгуливали по Киеву. Когда-то в сталинские времена зэки делились на социально близких власти и врагов народа. Близкие были махровыми уголовниками, враги — политическими заключенными. Так вот, националисты — социально близкие власти и, соответственно, мера требований к ним и свобода действий, совершенно иного свойства. Граждане делятся на два сорта: первые, которым разрешено многое, вторые — это ватники, которых можно бить и гнобить. А СБУ стало заложником картинки, которую они создали за последние четыре года. Более того, уверен, что все окажется не так, как представило СБУ. Мне кажется, что та информация, которую они представили о нападавших, не выдержит критики", — подчеркнул в комментариях РИА Новости Украина политолог Андрей Золотарев.

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Как отмечает политолог, уже выясняется, что задержана только одна девушка, которая принимала участие в нападении.

"Но у нас же СБУ помимо функции политической охранки выполняет функцию пиарагенства, а для этого надо громче всех и оперативнее прокукарекать. Это дело не исключение. Не удивлюсь, если кроме паспорта гражданина РФ, они найдут еще именное оружие Путина, парашют, удостоверение сотрудника ФСБ для комплекта. Этот душераздирающий триллер от СБУ на боевик не тянет", — отмечает Золотарев.

И, даже не вызывает сомнение, что этих молодых людей накажут, потому что на суд будут приходить «побратимы», обзывать их, давить на судью до тех пор, пока не будет вынесен приговор, устраивающий патриотов.